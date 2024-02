La lepre è un mammifero appartenente all’ordine dei Lagomorfi e alla famiglia dei Leporidi, che include anche i conigli. Esistono diverse specie di lepri, distribuite ampiamente in Europa, Asia, Africa, e Nord America. Tra le più note vi sono la lepre europea (Lepus europaeus) e la lepre artica (Lepus arcticus), ciascuna adattata a specifici habitat e condizioni ambientali. In Italia sono presenti principalmente due specie di lepri:

Lepre europea (Lepus europaeus): – Questa specie è la più diffusa in Italia e si trova in varie regioni del paese, prediligendo ambienti aperti come le campagne, le aree agricole e le praterie. Lepre italica (Lepus corsicanus) – Anche conosciuta come lepre appenninica, questa specie è endemica dell’Italia e di alcune zone limitrofe. La lepre italica predilige gli habitat boschivi e le aree con vegetazione densa negli Appennini e in Sicilia.

La lepre europea

La lepre europea, scientificamente nota come Lepus europaeus, è una delle specie di lepri più diffuse e conosciute. Originaria dell’Europa e dell’Asia occidentale, questa specie è stata introdotta anche in altri continenti, come l’Australia e la Nuova Zelanda, dove ha avuto un impatto significativo sugli ecosistemi locali.

Caratteristiche Fisiche – La lepre europea è rinomata per le sue lunghe orecchie con punte nere e per le sue grandi zampe posteriori, che le conferiscono eccellenti capacità di corsa e di salto. Il suo mantello varia dal marrone al grigio, con una parte inferiore più chiara, e non cambia colore in inverno, a differenza di alcune altre specie di lepri. Gli adulti possono raggiungere una lunghezza di 50-70 cm e un peso di 3-5 kg, con i maschi leggermente più grandi delle femmine.

Habitat e Distribuzione – La lepre europea predilige ambienti aperti come campi, praterie, e aree agricole, dove la vegetazione bassa le permette di osservare i predatori da lontano pur offrendo sufficiente cibo. È molto diffusa in tutta Europa, con una presenza estesa anche in Asia occidentale e in regioni introdotte come l’Australia.

Comportamento – Questi animali sono notturni e crepuscolari, il che significa che sono più attivi durante la notte e nelle prime ore del mattino o alla sera. Durante il giorno, le lepri europee riposano in una “forma”, una piccola depressione nel terreno che utilizzano come rifugio. Nonostante la loro natura solitaria, in primavera possono essere osservate in gruppi durante il periodo di accoppiamento, quando i maschi competono per l’accesso alle femmine, spesso ingaggiando spettacolari combattimenti con le zampe anteriori.

Riproduzione – La lepre europea ha un interessante e distinto ciclo riproduttivo che le permette di avere più nidiate all’anno. Questa capacità di riproduzione frequente gioca un ruolo chiave nella sopravvivenza della specie, dato che le lepri sono predate da numerosi carnivori. La stagione riproduttiva della lepre europea si estende da gennaio fino a ottobre, con picchi di attività in primavera e all’inizio dell’estate. La lunga stagione riproduttiva permette alla femmina di avere diverse nidiate all’anno, generalmente da due a quattro, a seconda delle condizioni ambientali e della disponibilità di risorse.

Durante la stagione degli amori, i maschi diventano territoriali e possono ingaggiare combattimenti con altri maschi per l’accesso alle femmine. Questi combattimenti possono includere inseguimenti e duelli con le zampe anteriori. È interessante notare che anche le femmine possono combattere per respingere i maschi meno desiderabili.

La gestazione dura circa 42 giorni, al termine dei quali la femmina dà alla luce da uno a otto leprotti, anche se il numero più comune è tra i due e i quattro. I leprotti nascono completamente sviluppati, con pelo e gli occhi aperti, un adattamento che li aiuta a nascondersi dai predatori fin dal primo giorno. A differenza dei conigli, che nascono nudi e ciechi in tane sotterranee, i leprotti di lepre nascono in superficie, spesso in una semplice depressione nel terreno chiamata “forma”.

I leprotti sono relativamente autonomi poco dopo la nascita, ma rimangono nascosti nell’erba alta o tra i cespugli per proteggersi dai predatori, nutrendosi del latte materno fino allo svezzamento. La femmina visita i leprotti solo per allattarli, generalmente durante la notte, per ridurre il rischio di attirare l’attenzione sui piccoli. I leprotti possono iniziare a mangiare cibo solido dopo pochi giorni dalla nascita e sono generalmente svezzati dopo circa tre settimane. I leprotti raggiungono la maturità sessuale abbastanza rapidamente, spesso entro i primi mesi di vita, il che consente ad alcune femmine nate all’inizio della stagione riproduttiva di partecipare alla riproduzione entro la fine della stessa stagione.

Dieta – La lepre europea è un erbivoro che si nutre di una vasta gamma di materiale vegetale. La sua dieta varia stagionalmente in base alla disponibilità di cibo, adattandosi per sfruttare le risorse disponibili nel suo habitat. Questa flessibilità alimentare le consente di abitare in una varietà di ambienti, dalle praterie aperte alle aree agricole.

La base della dieta della lepre europea è costituita da erba e varie piante erbacee, specialmente durante la primavera e l’estate, quando queste risorse sono più abbondanti e nutrienti. In inverno, quando l’erba è meno disponibile, le lepri si nutrono anche di getti, ramoscelli e corteccia di alberi e arbusti. Questo comportamento può a volte causare danni agli alberi giovani e agli arbusti in aree forestali e agricole. Le lepri possono nutrirsi anche di varie colture agricole, come cereali (frumento, orzo), legumi (piselli, fave) e altre piante coltivate, specialmente in assenza di altre fonti di cibo. Questo le rende occasionalmente oggetto di conflitto con gli agricoltori.

Oltre a erba e colture, la dieta può includere foglie, fiori e radici di diverse piante, che forniscono nutrienti essenziali e varietà alla loro alimentazione.

La lepre europea adotta una strategia alimentare opportunistica, sfruttando le risorse disponibili nel suo ambiente. Questo comportamento le consente di sopravvivere in un’ampia gamma di condizioni climatiche e stagionali. La lepre è notturna e crepuscolare, il che significa che la maggior parte della sua attività alimentare avviene di notte o all’alba e al tramonto, riducendo così l’esposizione ai predatori.

Come molti erbivori, la lepre europea ha adattamenti specifici nel suo sistema digestivo per processare una dieta ricca di fibre. Questo include la pratica della coprofagia, dove l’animale mangia le proprie feci morbide per assorbire nutrienti addizionali prodotti durante la fermentazione nel cieco, una parte dell’intestino dove avviene la digestione microbica delle fibre vegetali.

Conservazione – Nonostante sia ancora relativamente comune in molte parti del suo areale, la lepre europea è soggetta a pressioni dovute alla perdita di habitat, alle pratiche agricole intensive e alla caccia. In alcune aree, la sua popolazione è in declino, richiedendo attenzione per garantire la sua conservazione.

La lepre italica

La lepre italica, nota anche come lepre appenninica (Lepus corsicanus), è una specie di lepre endemica dell’Italia e di alcune zone limitrofe. È stata riconosciuta come specie distinta relativamente di recente, dopo essere stata a lungo considerata una sottospecie della lepre europea (Lepus europaeus). La distinzione tra le due specie si basa su differenze morfologiche, genetiche e comportamentali.

Caratteristiche fisiche – La lepre italica ha dimensioni leggermente più ridotte rispetto alla lepre europea, con un peso che varia generalmente tra i 2 e i 4 kg. Il suo mantello ha una colorazione che tende ad essere più scura, con tonalità che variano dal marrone al grigio-rossastro, particolarmente sul dorso, e una parte inferiore bianca. Le sue orecchie sono proporzionalmente più corte e meno appuntite rispetto a quelle della lepre europea, e la punta delle orecchie non è nera.

Habitat e distribuzione – La lepre italica predilige gli ambienti aperti e semiaperti caratterizzati da una copertura vegetale bassa, come praterie, pascoli, e aree agricole marginali. È presente principalmente lungo la catena appenninica, dalla Liguria fino alla Calabria, e in Sicilia. La specie preferisce altitudini moderate, ma può essere trovata dal livello del mare fino a circa 2.000 metri di altitudine.

Comportamento e dieta – Come la lepre europea, anche la lepre italica è un animale principalmente notturno e crepuscolare. Si nutre di una varietà di vegetazione, inclusi erba, foglie, fiori e talvolta coltivazioni agricole. La lepre italica è nota per essere più adattabile in termini di habitat rispetto alla lepre europea, potendo tollerare ambienti più chiusi e boscosi.

Riproduzione – La stagione riproduttiva della lepre italica si estende da gennaio a settembre, con la possibilità di avere più nidiate all’anno. I leprotti nascono già sviluppati, con pelo e capaci di muoversi poco dopo la nascita, una strategia che aumenta le loro possibilità di sopravvivenza di fronte ai predatori.

Conservazione – La lepre italica è considerata una specie vulnerabile a causa della perdita di habitat, della competizione con la lepre europea, dove le due specie coesistono, e della caccia. La conservazione del suo habitat naturale e la gestione sostenibile delle aree agricole e dei pascoli sono cruciali per la sopravvivenza a lungo termine della specie.

La lepre in cucina

Le carni di selvaggina da pelo, come la carne di lepre, si possono preparare in moltissimi modi e tante sono le ricette che si possono proporre. Qui ne indichiamo tre molto comuni:

Caccia alla lepre

La lepre ha sempre costituito una preda particolarmente apprezzata (del resto la selvaggina ha rappresentato la prima fonte di carne per l’uomo, il suo consumo è iniziato perciò in epoca preistorica ed è poi proseguito nel corso dei millenni). In Italia, la specie è cacciabile ai sensi della legge quadro 157/92, e l’attività venatoria si pratica ovunque, dalla pianura alla montagna.

La caccia alla lepre in Italia è regolamentata da normative nazionali e regionali che stabiliscono le modalità, i periodi consentiti per la caccia e le specifiche precauzioni da adottare per garantire la sostenibilità delle popolazioni di lepri. Le leggi variano da regione a regione, riflettendo le diverse densità di popolazione delle lepri, gli habitat e le tradizioni locali.

La caccia alla lepre con i cani è una delle forme più tradizionali. I cani, solitamente segugi, sono addestrati a seguire l’odore della lepre e a incalzarla senza catturarla, permettendo al cacciatore di avvicinarsi e di effettuare il tiro. Questo tipo di caccia richiede grande abilità sia da parte dei cani che del cacciatore.

Dai segugi nazionali ancora ampiamente utilizzati si è passati a impiegare anche segugi esteri (Basset Bleu de Gascogne, Beagle o persino i Jack Rusell)

