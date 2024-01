Il cervo (Cervus elaphus) è un animale appartenente alla classe dei Mammiferi, all’ordine degli Artiodattili, al sottordine dei Ruminanti e alla famiglia dei Cervidi. Il cervo europeo è noto anche come cervo nobile o cervo rosso ed è una delle specie di cervi più grandi e iconiche al mondo. I maschi adulti sono generalmente più grandi delle femmine (cerbiatte). I cervi adulti possono raggiungere un’altezza al garrese di circa 1,2 metri e un peso che va dai 150 ai 250 chilogrammi. Presentano una caratteristica colorazione rossiccio-marrone con una macchia biancastra sulla parte posteriore del fondoschiena e una criniera più scura sulla parte anteriore del collo.

Una delle caratteristiche più distintive dei cervi maschi sono le corna ramificate. Le corna iniziano a crescere nella primavera e continuano a crescere fino all’estate. I cervi sono noti per essere animali territoriali e i maschi dominanti difendono il loro territorio da altri maschi durante la stagione degli accoppiamenti.

I cervi sono adattabili e possono essere trovati in una varietà di habitat, compresi boschi, foreste miste, prati e regioni montuose.

L’alimentazione

L’alimentazione del cervo è principalmente erbivora. Le erbe costituiscono infatti una parte significativa della dieta. I cervi brucano l’erba presente nei prati e nei pascoli; si nutrono anche di foglie di arbusti e alberi, così come di giovani germogli. Quando sono disponibili, i cervi possono consumare frutta come mele, pere e bacche come more e lamponi; questi alimenti forniscono zuccheri naturali e vitamine.

Durante i mesi invernali quando le erbe e le foglie sono meno disponibili, i cervi si nutrono di rami, corteccia e altra vegetazione arbustiva. Possono anche raschiare la neve per cercare di accedere a cibo fresco. Durante la stagione fredda, quando il cibo è più scarso, possono contare su riserve di grasso per sopravvivere. Inoltre, i cervi sono noti per effettuare migrazioni stagionali alla ricerca di cibo migliore.

I cervi sono abbastanza adattabili nella loro dieta e possono variare la loro alimentazione in base alla disponibilità di cibo nelle diverse stagioni. Questa flessibilità nella scelta del cibo è un vantaggio per la sopravvivenza della specie.

La riproduzione

La riproduzione segue un ciclo annuale che coinvolge diverse fasi. La stagione degli amori (brama) coincide con l’autunno. Durante questo periodo, i maschi adulti diventano molto attivi e territoriali. Lottano per l’accesso alle femmine ed emettono forti vocalizzazioni (bramiti) per attrarre le femmine e cercano di attirare l’attenzione delle femmine mostrando la loro forza fisica, agitando le corna, raschiando il terreno e bramendo. Le femmine scelgono spesso il cervo con le corna più grandi e più robuste come partner.

Dopo che una femmina ha scelto un partner avviene l’accoppiamento. Questo può avvenire più volte con diverse femmine se il cervo è dominante e ha successo nella competizione con altri maschi.

La gestazione dura circa 8 mesi, quindi i cuccioli vengono solitamente partoriti nella primavera successiva, tra maggio e giugno. Le femmine di solito partoriscono uno o due cuccioli alla volta. I cuccioli sono deambulanti poco dopo la nascita, ma rimangono nascosti nelle erbe alte per proteggerli dai predatori. Le madri li allattano e li curano fino a quando sono abbastanza grandi da poter seguire la madre nel branco e imparare abilità di sopravvivenza come la ricerca di cibo e il riconoscimento di predatori.

I giovani maschi raggiungono la maturità sessuale a circa due anni di età, mentre le femmine possono diventare mature sessualmente a un anno o poco più.

Dove si trova in Italia

In Italia sono presenti tre specie di cervo, due sottospecie di cervo nobile (Cervus elaphus elaphus e Cervus elaphus italicus) e il cervo sardo (Cervus elaphus corsicanus) che è un’altra sottospecie del cervo nobile.

Il Cervus elaphus elaphus è la specie di cervo più diffusa in Italia. Si trova in diverse regioni del Paese, comprese le Alpi, gli Appennini e molte altre zone montuose. Dopo una notevole riduzione dovuta alla caccia in molte zone è stato reintrodotto con successo: ora è presente su tutto l’arco alpino, mentre al Centro-sud si trova sull’Appennino tosco-emiliano e nei parchi d’Abruzzo, della Maiella, del Pollino, del Cilento.

La sottospecie italicus è presente ormai solo nel Bosco della Mesola, in provincia di Ferrara.

Il cervo sardo è specie endemica delle isole della Sardegna e della Corsica. È di dimensioni leggermente più piccole rispetto al cervo nobile continentale ed è stato oggetto di programmi di conservazione in entrambe le isole. Va notato che in passato, il cervo sardo era considerato una specie separata, ma ricerche genetiche hanno dimostrato che è una sottospecie del cervo nobile.

Caccia al cervo

In Italia la caccia al cervo è esclusivamente selettiva (tranne che in Friuli-Venezia Giulia dove generalmente si può cacciare nei mesi di ottobre e novembre) senza l’uso del cane che è ammesso solo per il recupero degli animali feriti. La caccia di selezione va solitamente da agosto (per le femmine con piccoli da ottobre) a fine gennaio

La caccia selettiva mira a garantire la conservazione delle popolazioni di cervi e la gestione sostenibile della fauna selvatica. Si effettua con fucili a canna rigata; per i calibri vanno bene tutti i 30 con palle da 180 g, i calibri 7 mm con palle fra i 150 e i 170 g.

Il cervo in cucina

