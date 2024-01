Il capriolo (Capreolus capreolus) è un animale appartenente alla classe dei Mammiferi, all’ordine degli Artiodattili, al sottordine dei Ruminanti e alla famiglia dei Cervidi. Si tratta di un animale selvatico diffuso in Eurasia e la sua presenza è particolarmente comune in Europa, Asia occidentale e parte del Nordafrica. Si distingue dagli altri ungulati perché il maschio ha palchi (le corna) corti, in genere con due o tre diramazioni, visibili solo nei soggetti adulti. IL capriolo maschio rinnova i palchi ogni anno: cadono infatti in inverno per ricrescere in primavera. Caratteristiche sono le aree bianche sotto la coda e il ventre, mentre il resto del mantello è grigio-marrone nella livrea invernale, più giallo-rossiccio in primavera. Caratteristico è il mantello giovanile, maculato con piccole macchie sui fianchi, a cui si è ispirato sicuramente Walt Disney nel creare il suo personaggio Bambi (che però l’autore cambiò in un cerbiatto, piccolo di cervo, visto che il capriolo non è diffuso negli Stati Uniti, mentre nella fonte originale, Bambi, la vita di un capriolo, del tedesco Felix Salten).

Come detto, i capriolo raggiunge dimensioni contenute rispetto agli altri cervidi: il suo peso non supera infatti i 35 kg (per i maschi) e 28 kg (per le femmine ) e l’altezza al garrese massima di 80 cm. Gli esemplari femmina sono in genere più piccoli, arrivando a 60 cm di altezza. L’aspetto slanciato del corpo e il peso ridotto rispetto agli altri cervidi ne fanno un animale dal portamento elegante capace di balzi ammirevoli anche nel folto della vegetazione.

I caprioli prediligono le zone boschive, le radure, i prati e le aree montane. Sono in grado di adattarsi a diversi tipi di habitat, purché siano presenti fonti di cibo e rifugio. I caprioli sono animali prevalentemente crepuscolari e notturni. Sono noti per essere molto timidi e diffidenti nei confronti degli esseri umani, preferendo nascondersi o fuggire al minimo segnale di pericolo.

I principali predatori dei caprioli includono lupi, linci e, per motivi venatori, l’uomo. La popolazione di caprioli è generalmente stabile e non è attualmente considerata in pericolo di estinzione. Tuttavia, la perdita di habitat e la caccia eccessiva possono rappresentare minacce per alcune popolazioni locali.

In molte culture, il capriolo è stato associato a simbolismi e mitologie, spesso rappresentato come un animale legato alla natura, alla saggezza o alla grazia. La sua bellezza e la sua timidezza lo rendono un soggetto affascinante per la fotografia e l’osservazione della fauna selvatica nelle aree in cui è presente.

L’alimentazione

L’alimentazione del capriolo è adattata alle risorse disponibili nel suo habitat e varia in base alla stagione e alle condizioni locali. Questi animali sono noti per la loro capacità di selezionare con attenzione le piante e i materiali vegetali più adatti alla loro nutrizione, contribuendo così a mantenere l’equilibrio ecologico nelle loro aree di residenza.

L’alimentazione del capriolo è principalmente erbivora, il che significa che si nutre principalmente di piante e materiale vegetale. La sua dieta può variare a seconda delle stagioni e delle risorse alimentari disponibili. Le erbe costituiscono una parte significativa della dieta del capriolo. Si nutre di una vasta gamma di erbe e piante erbacee presenti nel suo habitat, tra cui graminacee, trifoglio e altre piante a foglia larga.

Il capriolo si nutre anche di foglie, in particolare di foglie tenere e giovani. Queste possono provenire da alberi, arbusti e piante a bassa crescita. I caprioli mangiano anche i germogli e i ramoscelli delle piante. Questi costituiscono una fonte di nutrizione importante, soprattutto in primavera quando sono abbondanti.

Anche se la dieta del capriolo è prevalentemente a base di piante erbacee, può occasionalmente consumare bacche e frutti, specialmente durante la stagione estiva e autunnale quando sono disponibili.

In inverno, quando la vegetazione fresca è scarsa, i caprioli possono alimentarsi con corteccia d’albero e legno tenere. Questo comportamento è più comune quando le risorse alimentari sono limitate.

La riproduzione

La riproduzione del capriolo segue un ciclo annuale. La stagione degli accoppiamenti, chiamata anche “brama”, si verifica generalmente in autunno, solitamente tra settembre e ottobre. Durante questo periodo, i maschi cercano attivamente le femmine in calore. I maschi competono tra loro per il diritto di accoppiarsi, spesso attraverso combattimenti rituali che coinvolgono le corna.

Le femmine scelgono il maschio con cui accoppiarsi in base alle loro dimostrazioni di forza e dominanza. Il maschio dominante ha maggiori probabilità di essere scelto da più femmine.

Dopo l’accoppiamento, la gestazione della femmina dura circa 6-7 mesi. Questo significa che le femmine gravide passeranno l’inverno con il loro piccolo ancora in grembo. Le femmine danno alla luce i loro piccoli nella primavera successiva, solitamente tra maggio e giugno. La cucciolata di solito comprende uno o due piccoli, sebbene raramente possano esserci tre o più.

La madre capriolo è responsabile della cura dei suoi piccoli. I fagiani nascono con un mantello macchiato di bianco che serve a camuffarli nel loro ambiente naturale. Sono allattati dalla madre e crescono rapidamente. I piccoli iniziano a diventare indipendenti dalla madre a partire da qualche mese di età, ma possono continuare a restare con lei fino alla stagione degli accoppiamenti successiva. Durante l’estate, sviluppano gradualmente la loro colorazione definitiva.

La riproduzione del capriolo è influenzata dalle condizioni ambientali e dalle risorse alimentari disponibili. Una gestione sostenibile della caccia al capriolo tiene conto di questi fattori per garantire la conservazione delle popolazioni. La popolazione di caprioli tende a crescere lentamente, poiché le femmine di solito partoriscono un numero limitato di piccoli in ogni cucciolata e la sopravvivenza dei giovani può essere influenzata da vari fattori, tra cui la predazione e la disponibilità di cibo.

Dove si trova in Italia

Il capriolo è presente in diverse regioni d’Italia ed è uno dei mammiferi più diffusi nella fauna italiana. Si trova in una varietà di habitat, compresi boschi, foreste, radure, prati e aree montane. Il capriolo è diffuso nelle Alpi italiane, che si estendono attraverso diverse regioni settentrionali, tra cui Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige e Veneto. Queste regioni montuose offrono habitat ideali per il capriolo. Anche nelle regioni pianeggianti della Pianura Padana, come la Lombardia, il Veneto e l’Emilia-Romagna, è possibile trovare caprioli nelle aree boschive e nelle campagne. Anche negli Appennini, che attraversano l’Italia centrale, il capriolo è presente in numerose aree boschive e montagne. Regioni come l’Emilia-Romagna, la Toscana, l’Umbria e le Marche ospitano popolazioni di caprioli.

Il capriolo è meno comune nelle regioni del sud Italia, ma è presente in alcune zone delle regioni dell’Abruzzo, del Molise e della Campania, dove sono presenti aree boschive e montane adatte al suo habitat. Il capriolo non è nativo delle isole italiane, come la Sicilia e la Sardegna, ma è stato introdotto in alcune di queste isole in passato per scopi venatori.

La caccia al capriolo

La caccia al capriolo in Italia è regolamentata da leggi e normative specifiche, ed è soggetta a una serie di restrizioni per garantire la conservazione delle popolazioni di caprioli e la gestione sostenibile della fauna selvatica.

La caccia al capriolo è gestita in modo selettivo per favorire la conservazione e la gestione sostenibile delle popolazioni. Questo significa che vengono stabiliti contingenti di caccia, e vengono emesse autorizzazioni di caccia solo per un numero limitato di individui. Solitamente, la stagione di caccia va da giugno a settembre (per i maschi) e da gennaio a marzo per le femmine e i piccoli, con alcune differenze regionali.

La caccia al capriolo in Italia è consentita solo con specifiche armi da fuoco, seguendo le norme di sicurezza stabilite dalla legge. Per la caccia di selezione sono utilizzabili armi a canna rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica, di calibro non inferiore a 5,6 millimetri, con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 millimetri. L’uso di cani da caccia è spesso vietato nella caccia al capriolo per evitare il disturbo alle popolazioni di caprioli.

Per evitare la pressione eccessiva sulle popolazioni di caprioli, vengono stabiliti limiti di cattura specifici per ogni area di caccia. Questi limiti sono basati su valutazioni della popolazione locale di caprioli e sulla sostenibilità della caccia.

Il capriolo in cucina

Si veda l’articolo Carne di capriolo.

