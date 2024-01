La psicologia positiva si occupa dello studio della qualità della vita; questa branca della psicologia si è grandemente evoluta negli ultimi trent’anni, integrandosi con altre discipline come la medicina (salute) e la sociologia (lavoro). I padri della psicologia positiva sono considerati Martin Seligman e Mihály Csíkszentmihályi. In Italia esponenti della psicologia positiva sono Gennaro Accursio e Roberto Albanesi.

Nonostante il suo importante obiettivo, la psicologia positiva è ancora considerata una branca secondaria della psicologia, troppo spesso orientata a casi clinici o borderline, fino a entrare in competizione con la psichiatria. In realtà, la psicologia positiva si occupa di tutta la popolazione e, come tale, ha una sempre maggiore importanza sociale.

Secondo Christopher Peterson, l’eudemonia (la ricerca della felicità) trionfa sull’edonismo (la ricerca del piacere), di fatto smontando le critiche alla psicologia positiva secondo le quali non terrebbe in giusta considerazione gli aspetti etici della vita umana.

Martin Seligman

Seligman è famoso per la sua ricerca sugli esperimenti di apprendimento del condizionamento, in particolare gli esperimenti sugli animali che hanno dimostrato il concetto di apprendimento di evitamento e apprendimento di impotenza. Ha scoperto che gli animali possono apprendere a sentirsi impotenti e passivi se vengono esposti a situazioni in cui non hanno controllo sugli eventi. Questo concetto è stato applicato anche all’essere umano e ha portato allo sviluppo della teoria dell’apprendimento di impotenza appresa.

Seligman ha sviluppato questa teoria per spiegare come le persone possono sviluppare una mentalità di impotenza e rassegnazione quando si trovano in situazioni in cui credono di non avere controllo sugli eventi. Questo può portare a problemi come la depressione e l’ansia. Tuttavia, Seligman ha anche suggerito che le persone possono imparare a superare questa mentalità attraverso l’apprendimento di un senso di controllo e di efficacia.

Seligman è stato uno dei pionieri della psicologia positiva, concentrandosi sullo studio delle qualità positive degli individui, come la felicità, la gratitudine e la resilienza. Ha sviluppato il concetto di benessere autentico, che si riferisce a un senso di felicità e soddisfazione derivante dall’utilizzo delle proprie forze e talenti in modo significativo.

Seligman ha studiato l’ottimismo e ha sviluppato il concetto di ottimismo appreso. Questa teoria suggerisce che le persone possono imparare a essere ottimiste o pessimiste in base alle loro esperienze passate. Gli ottimisti tendono a vedere gli eventi negativi come temporanei e situazionali, mentre i pessimisti li vedono come permanenti e generalizzati.

Mihály Csíkszentmihályi

Il concetto principale sviluppato da Csíkszentmihályi è il flusso (Flow: The Psychology of Optimal Experience), che si riferisce a uno stato mentale in cui una persona è completamente immersa in un’attività, si sente pienamente coinvolta ed energizzata dalla stessa. Durante il flusso, il tempo sembra scorrere rapidamente, la persona sperimenta una profonda soddisfazione e il livello di competenza si fonde con le sfide dell’attività. Csíkszentmihályi ha condotto numerose ricerche per comprendere meglio questo stato di flusso e ha scoperto che si verifica con maggiore probabilità quando un individuo è impegnato in attività che offrono un equilibrio ottimale tra abilità personali e sfide presentate dall’attività stessa.

Oltre al flusso, Csíkszentmihályi ha sottolineato l’importanza di individuare e sviluppare i propri punti di forza e interessi personali per condurre una vita più soddisfacente.

Psicologia positiva: Roberto Albanesi e il personalismo

Una versione decisamente più pratica di psicologia positiva è il personalismo di Roberto Albanesi. Come punto di partenza, il personalismo dà una definizione scientifica di felicità, come l’integrale in funzione del tempo dello stato emotivo, arrivando a oggettivare un concetto che molti giudicano del tutto relativo e personale.

Il personalismo vuole portare il soggetto alla felicità, soprattutto studiando perché nella popolazione la maggioranza delle persone non lo è o lo è a tratti nella propria vita, spesso accontentandosi di soluzioni come la serenità, la soddisfazione personale in alcuni campi (come il lavoro) o semplici condizioni facilitanti la felicità, ma non certo né sufficienti né necessarie (come la ricchezza).

Accanto a mezzi che aiutano a trovare la massima qualità della vita (oggetti d’amore, energia vitale, forza calma, forza di volontà anevrotica ecc.), il personalismo si occupa di individuare ciò che ostacola la ricerca della felicità; lo fa analizzando la personalità del soggetto alla ricerca di personalità critiche che sono i veri fattori penalizzanti (La teoria della personalità, ed. Tecniche Nuove, 2023).

La definizione e lo studio delle personalità critiche hanno anche una funzione terapeutica, avvicinando il personalismo alla psicologia cognitivo-comportamentale.