Vincenzo Monti (1754-1828) è stato uno dei più importanti poeti e letterati italiani del Settecento e dell’Ottocento, esponente del Neoclassicismo. La sua vita e la sua opera sono state segnate da eventi storici e politici di grande rilievo, come la Rivoluzione francese, l’epopea napoleonica e la Restaurazione.

Monti nacque ad Alfonsine, in Romagna, da una famiglia benestante. Studiò presso i Gesuiti a Ravenna e poi all’Università di Ferrara, dove si laureò in legge nel 1775. Dopo la laurea, Monti si trasferì a Roma, dove entrò a far parte dell’Accademia dell’Arcadia, un importante movimento letterario del tempo. In questo periodo, scrisse poesie di stampo classicista e arcadico, come la Prosopopea di Pericle (1779) e la Bellezza dell’universo (1781).

Nel 1797, con l’arrivo in Italia di Napoleone Bonaparte, Monti aderì al giacobinismo e divenne un acceso sostenitore della Repubblica Cisalpina. In questo periodo, scrisse opere di ispirazione civile e politica, come il Bassvilliana (1793), un poema in ottave contro la tirannia, e la Mascheroniana (1797), un poemetto in terzine in onore del poeta Lorenzo Mascheroni.

Dopo la caduta della Repubblica Cisalpina nel 1799, Monti fu costretto a esiliare in Francia. In questo periodo, scrisse alcune opere di carattere filosofico e letterario, come il Prometeo (1800) e la Cantica in morte di Ugo Foscolo (1802).

Nel 1804, Monti poté finalmente tornare in Italia, grazie all’amnistia concessa da Napoleone. In questo periodo, scrisse alcune delle sue opere più importanti, come la Iliade (1810), la Feroniade (1817) e il Sermone sulla mitologia (1825).

Dopo la Restaurazione del 1815, Monti si ritirò a vita privata a Milano, dove continuò a scrivere e a tradurre opere classiche. Morì nel 1828, all’età di 74 anni.

Vincenzo Monti – Opere

La produzione letteraria di Monti è vastissima e comprende opere di poesia, prosa, teatro e traduzione. La sua poesia è caratterizzata da una grande varietà di stili e forme, dal classicismo al romanticismo. Monti è stato anche un importante traduttore, e ha tradotto in italiano alcune delle opere più importanti della letteratura classica, come l’Iliade e l’Odissea di Omero.

Monti è ricordato soprattutto per la traduzione dell’Iliade

Prosopopea di Pericle (1779)

Bellezza dell’universo (1781)

Bassvilliana (o o In morte di Ugo Basville, 1793)

Mascheroniana (1797)

Prometeo (1800)

Cantica in morte di Ugo Foscolo (1802)

Iliade (1810)

Feroniade (1817)

Sermone sulla mitologia (1825)

Frase celebre

Al giusto nuoce chi al malvagio perdona.

