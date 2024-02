Storia della colonna infame è un’opera di Alessandro Manzoni, scritta come appendice storica al suo capolavoro, I Promessi Sposi. Pubblicata per la prima volta nel 1840, questa opera è un saggio storico che indaga sugli eventi legati al processo e alla condanna di alcuni innocenti, accusati ingiustamente di aver diffuso la peste a Milano nel 1630.

L’opera si concentra in particolare sulla vicenda di due personaggi, Guglielmo Piazza e Giangiacomo Mora, che furono accusati di essere “untori”, cioè persone che avrebbero spalmato un unguento velenoso per diffondere la peste in seguito ad un’accusa, infondata, da parte di una “donnicciola” del popolo, Caterina Rosa. Manzoni esamina con attenzione le prove, le testimonianze e le procedure giudiziarie dell’epoca, mostrando come la paura e l’ignoranza possano portare a ingiustizie e crudeltà estreme. Guglielmo Piazza, barbiere, e Giangiacomo Mora, un monattaro (addetto alla rimozione dei cadaveri durante l’epidemia), furono torturati e infine giustiziati, e le loro case distrutte. Al posto della casa di Mora fu eretta una colonna, la “colonna infame”, a memoria dell’evento e come monito contro i presunti reati.

Manzoni, attraverso questa narrazione, vuole evidenziare non solo un episodio storico di ingiustizia ma anche riflettere sulle responsabilità della giustizia e sulla facilità con cui la società può essere indotta all’errore e alla superstizione. Critica apertamente il sistema giudiziario dell’epoca e l’uso della tortura, sottolineando come questi metodi conducano a verità costruite e non reali.

Storia della colonna infame è considerata un’opera significativa per diversi motivi: come documento storico, offre uno spaccato sulla società milanese e italiana del XVII secolo; come riflessione filosofica e morale, pone interrogativi ancora attuali sulla giustizia, sul potere e sull’etica; come opera letteraria, dimostra la maestria di Manzoni nella prosa e nella capacità di raccontare la storia in modo coinvolgente e critico.

Manzoni utilizza questa vicenda per esplorare temi più ampi relativi alla natura umana, alla paura dell’ignoto e alla ricerca della verità, rendendo Storia della colonna infame un’opera profondamente attuale e universale, nonostante il contesto storico specifico in cui si colloca.

