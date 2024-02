Storia del genere umano è un’opera scritta da Giacomo Leopardi, la prima delle Operette morali, composta a Recanati all’inizio del 1824. Leopardi inizia le sue operette con una favola sulla storia dell’umanità. Storia del genere umano illustra un’epopea mitologica che narra l’evoluzione del mondo e dell’umanità attraverso diverse ere, ciascuna caratterizzata da specifiche iniziative divine volte a modellare la vita umana.

Inizialmente, gli uomini vivono in un mondo privo di varietà e di stelle, ma nutrono comunque un senso di infinità e bellezza. Tuttavia, con l’arrivo dell’adolescenza, iniziano a emergere i primi dissapori dovuti al fallimento delle aspettative e alla monotonia della vita quotidiana. Questo porta alcuni a esplorare il mondo, scoprendo la sua effettiva mancanza di diversità e, alla fine, a una disillusione tale da spingerli al suicidio.

Gli dei, preoccupati per questa tendenza, decidono di intervenire espandendo i confini del mondo, arricchendolo di stelle e diversità, e creando ostacoli naturali per rendere più complicate le interazioni umane. Introducono anche il popolo dei sogni per alimentare l’immaginazione umana.

La seconda era vede l’introduzione del culto dei morti, ma anche in questo periodo la vita si rivela infine monotona e priva di significato, portando a un ritorno della disperazione. Giove, allora, decide di annegare l’umanità, salvando solo Deucalione e Pirra per ripopolare la Terra.

Nella terza era, Giove cerca di stimolare l’umanità creando nuovi desideri e costringendo le persone a lavorare per realizzarli. Introduce diversità tra popoli e nazioni e stabilisce città, ma anche mali reali come malattie e disastri naturali, credendo che la lotta per la sopravvivenza possa riconciliare gli uomini con la vita.

Nonostante gli sforzi divini, l’umanità cade nuovamente nella noia e nell’abbandono. Compare quindi la Sapienza, che offre agli uomini la verità, ma questa consapevolezza li rende solo più consci della propria miseria. Gli uomini iniziano a maledire gli dei, che decidono quindi di rendere la verità una presenza costante nel mondo, pur sapendo che ciò renderà la vita ancora più amara.

La soluzione finale degli dei alla disperazione umana è l’invio di un nuovo tipo di amore, incarnato da Cupido, che riesce a risvegliare sentimenti profondi e a riportare l’umanità a uno stato di speranza e felicità, seppur temporanea, ricreando l’innocenza e le aspettative della fanciullezza.

L’opera rappresenta la summa del pensiero leopardiano. Leopardi esplora la noia, il dolore e la ricerca di senso nella vita umana. La verità è sconvolgente, ma necessaria per dare un senso alla vita. L’opera riflette il pessimismo e la visione disillusa dell’autore.

L’opera si divide in quattro epoche:

L'infanzia: l'uomo è felice perché vive in uno stato di natura e non ha consapevolezza del dolore.

La giovinezza: l'uomo inizia a conoscere il dolore e l'infelicità.

La virilità: l'uomo è consapevole del dolore e cerca di sfuggirlo attraverso le illusioni, come l'amore, la gloria e il potere.

La vecchiezza: l'uomo è ormai disilluso e consapevole della vanità delle illusioni.

Temi principali

I temi principali della Storia del genere umano sono:

Il pessimismo: Leopardi esprime la sua visione pessimistica del mondo e della vita. Egli sostiene che l'uomo è infelice per natura e che la felicità è un'illusione.

Il dolore: Leopardi affronta il tema del dolore, che è una componente ineluttabile della vita.

Le illusioni: Leopardi sostiene che l'uomo cerca di sfuggire al dolore attraverso le illusioni, come l'amore, la gloria e il potere.

Il progresso: Leopardi critica l'idea del progresso, affermando che esso non ha portato alla felicità dell'uomo.

Lo stile della Storia del genere umano è caratterizzato da una prosa limpida e accessibile, da un uso di un linguaggio ricco e preciso, da frequenti citazioni da altri autori, da ironia e sarcasmo.

