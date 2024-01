Ser Cepparello (Ciappelletto) da Prato (Boccaccio)

La novella di Ser Cepparello (Ciappelletto) è la prima del Decameron di Giovanni Bocaccio. Ser Cepparello da Prato è un notaio chiamato Ser Ciappelletto perché i francesi sono in realtà convinti che il suo nome sia un diminutivo di cappello (in francese chapeau significa cappello).

Ciappelletto è mendace, gioca d’azzardo, è omosessuale, ofia andare in chiesa e spesso è preda dell’ira; in poche parole, la sua moralità è quasi nulla. È così cattivo che un ricco mercante di nome Franzesi lo assume per riscuotere i crediti che aveva con i borgognoni, notoriamente poco affidabili.

Mentre si trova in Borgogna, in casa di due usurai fiorentini, si ammala gravemente. Con Ciappelletto ammalto, i due fiorentini si trovano in una situazione difficile: sarebbe davvero imbarazzante se morisse in casa loro un uomo che non vuole fare l’estrema unzione (la chiesa rifiuterebbe la sepoltura e loro rimarrebbero bloccati con il corpo). Ma non possono nemmeno buttarlo in strada.

Ciappelletto sente una discussione su di lui ed è un passo avanti a loro. Fa chiamare un frate perché possa fare una “confessione”. Non vuole che i suoi amici soffrano a causa sua. Durante la confessione racconta peccati ridicoli che subito gli vengono perdonati.

Ciappelletto si diverte con le sue bugie, anche se gli sfugge qualcosa di importante: il frate gli ricorda che nessun peccato è troppo grande per essere perdonato, se ne sei veramente dispiaciuto. Il frate è così colpito dalla santità di Ciappelletto che si offre di seppellire l’uomo nel suo convento se dovesse, effettivamente, morire.

Ciappelletto muore quello stesso giorno. Il frate e i suoi compagni lo seppelliscono con onori, credendo che ci saranno miracoli per intercessione del sant’uomo. Il frate predica la straordinaria vita di pietà e di buone azioni di Ciappelleto. La gente è così agitata che afferra pezzi dei vestiti di Ciappelletto come una reliquia. Ben presto la gente si reca in pellegrinaggio alla chiesa per pregare e fare offerte a Ciappelletto.

Le sue convincenti bugie al frate fecero sì che la gente credesse così fortemente nella sua santità che la gente affermò che i miracoli erano stati compiuti in nome di Ciappelleto. Panfilo conclude il suo racconto lodando Dio nella sua generosità, poiché Egli premia chiaramente la fede del suo popolo, nonostante la sua ignoranza.

Analisi

La novella di Ser Cepparello affronta diversi temi importanti, tra cui l’ipocrisia religiosa, la corruzione morale, e la credulità umana. Ciappelletto è un personaggio moralmente degradato, coinvolto in atti criminali, frodi e peccati gravi. La sua morte è vista come una liberazione dalla sua presenza nella comunità, ma il frate francescano che pronuncia l’elogio inventa una storia completamente falsa sulla virtù e la santità di Ciappelletto.

La morale di questa novella sembra essere una critica all’ipocrisia religiosa e alla mancanza di discernimento delle persone, offrendo una critica sottolineata dall’uso dell’ironia e dell’umorismo. Boccaccio mette in evidenza quanto le persone possano essere facilmente ingannate dalle apparenze e dalle parole di coloro che occupano posizioni di autorità religiosa. Inoltre, la storia suggerisce che l’opinione pubblica può essere facilmente manipolata, anche quando ci sono prove evidenti del contrario.

La novella di Ciappelletto può essere vista come una satira che mette in discussione la devozione cieca e l’ipocrisia nella società dell’epoca. Boccaccio sembra suggerire che la vera virtù non può essere giudicata dalle parole o dalle apparenze, ma deve essere dimostrata attraverso azioni oneste e virtuose.

