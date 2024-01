Pietro Verri è stato un importante filosofo, economista e scrittore italiano del XVIII secolo. Pietro Verri nacque a Milano il 26 agosto 1728 da una famiglia aristocratica. Il padre, Gabriele, era un magistrato e politico conservatore, mentre la madre, Barbara Dati, era una donna colta e raffinata. Pietro aveva tre fratelli: Alessandro, Giovanni e Carlo.

Pietro Verri ricevette una formazione classica e umanistica e si interessò presto di filosofia, politica ed economia. Nel 1748, insieme al fratello Alessandro, fondò l’Accademia dei Pugni, un gruppo di intellettuali milanesi che si riuniva per discutere di filosofia e politica.

Nel 1764, Verri fondò, insieme al fratello Alessandro e a Cesare Beccaria, la rivista Il Caffè, un importante organo di diffusione delle idee illuministe. La rivista pubblicava articoli di filosofia, politica, economia, letteratura e arte.

Verri fu un prolifico scrittore e pubblicò opere di vario genere, tra cui Meditazioni sulla felicità (1763) e Storia di Milano (1780). Morì a Milano il 25 giugno 1797.

L’illuminismo di Pietro Verri

Pietro Verri fu uno dei principali esponenti dell’illuminismo italiano. Le sue opere sono permeate dai principi illuministi, tra cui:

Il razionalismo , ovvero la convinzione che la ragione sia la fonte di ogni conoscenza e di ogni progresso.

, ovvero la convinzione che la ragione sia la fonte di ogni conoscenza e di ogni progresso. L’ ottimismo , ovvero la convinzione che la natura umana sia buona, e che possa essere migliorata attraverso l’educazione e la ragione.

, ovvero la convinzione che la natura umana sia buona, e che possa essere migliorata attraverso l’educazione e la ragione. Il cosmopolitismo, ovvero la convinzione che tutti gli uomini siano uguali, indipendentemente dalla loro origine o dalla loro condizione sociale.

Verri applica i principi illuministi a diversi ambiti, tra cui la politica, la giustizia, l’economia e la morale.

Pietro Verri – Opere

Il lavoro più noto di Pietro Verri è Meditazioni sulla economia politica (1771), in cui espose le sue opinioni sulla scienza economica dell’epoca. In questo libro, sostenne l’importanza dell’utilità come principio guida per l’analisi economica e criticò il sistema mercantilistico predominante. Verri scrisse anche Riflessioni sulla tortura (1777), in cui condannava l’uso della tortura nei processi giudiziari e difendeva i diritti umani. Fu anche autore di Storia di Milano (1783), un’opera storica che trattava la storia di Milano dal periodo romano fino al XVIII secolo.

Contributi all’economia – Pietro Verri è considerato uno dei precursori dell’economia classica in Italia. Ha contribuito alla diffusione delle idee economiche di Adam Smith in Italia e ha promosso concetti come la divisione del lavoro e la teoria del valore del lavoro.

Ruolo politico – Verri ricoprì alcune cariche pubbliche, ma fu più noto per il suo impegno nel campo delle idee politiche ed economiche. Era un sostenitore dell’illuminismo e delle riforme liberali.

Pietro Verri ha lasciato un’impronta significativa nel panorama culturale e intellettuale del suo tempo, contribuendo all’espansione delle idee illuministe in Italia e alla promozione di riforme sociali ed economiche. La sua opera continua a essere studiata e apprezzata nell’ambito della storia della filosofia, dell’economia e del pensiero politico.

I fratelli Verri

Con la locuzione “fratelli Verri” si indicano spesso Pietro e Alessandro Verri, importanti figure della letteratura del Settecento. Il fratello minore, Carlo, fu un politico, prima prefetto e poi senatore del Regno d’Italia.

Alessandro Verri – Alessandro Verri, fratello di Pietro Verri, è stato anch’egli una figura importante nell’Illuminismo italiano del XVIII secolo. Nacque l’11 novembre 1741 a Milano da una famiglia aristocratica. Come suo fratello Pietro, ricevette un’educazione di alto livello. Studiò legge all’università di Pavia e intraprese una carriera giuridica.

Come Pietro Verri e Cesare Beccaria, Alessandro Verri fu coinvolto nell’Accademia dei Pugni fondata nel 1761. Questa società era un importante centro per la diffusione delle idee illuministe in Italia e aveva come obiettivo promuovere riforme sociali ed economiche.

A differenza del fratello Pietro, Alessandro fu più orientato al romanzo più che alla saggistica (Saggio sulla storia d’Italia). Il suo lavoro più noto è Le avventure di Saffo poetessa di Mitilene.

Indice materie – Letteratura italiana – Letteratura italiana del Settecento – Pietro Verri