Perpetua (I promessi sposi)

Perpetua è un personaggio immaginario de I promessi sposi di Alessandro Manzoni. È la serva di don Abbondio, il curato del paese, e svolge un ruolo fondamentale nella trama.

Perpetua ha superato i quaranta anni (l’età minima stabilita dai Sinodi per vivere in casa di un sacerdote senza suscitare scandali) e nubile. Non viene fornito un ritratto dettagliato, ma emerge la sua spiccata spontaneità tipica del popolo.

Perpetua appare per la prima volta nel Capitolo I, in seguito al rientro di don Abbondio a casa dopo il suo incontro con i bravi. Viene descritta come una donna decisa, energica, e incline al pettegolezzo, una caratteristica che porta don Abbondio a esitare prima di confidarle il ricatto subito. Dotata di un carattere forte, spesso rimprovera al curato la sua debolezza e viltà, esprimendo il suo malumore nei suoi confronti, ma, nonostante ciò, tra i due esiste un legame di ruvido affetto ricambiato, dimostrando come Perpetua sia probabilmente il personaggio che meglio comprende la natura di don Abbondio.

Anche se il suo ruolo nell’opera è di secondaria importanza, Perpetua ha momenti di decisiva rilevanza nella trama. Per esempio, è grazie a lei che Renzo comprende la verità dietro al matrimonio rimandato. Inoltre, la sua propensione al chiacchiericcio viene sfruttata da Agnese per distrarla durante la notte del “matrimonio a sorpresa” con Renzo e Lucia, permettendo così l’organizzazione dell’evento senza intoppi.

Perpetua giudica l’ostacolo centrale della storia (l’opposizione di don Rodrigo) come un falso ostacolo, diversamente da don Abbondio. È lei che formula il famoso parere che avrebbe permesso di superare l’opposizione di don Rodrigo: la richiesta di soccorso al cardinale Federigo Borromeo. Questo parere improvvisato dell’umile serva sarà poi lo stesso che verrà formulato dal cardinale durante il suo colloquio con don Abbondio.

La morte di Perpetua, avvenuta a causa della peste, viene rivelata da don Abbondio a Renzo nel Capitolo XXXIII, segnando un momento di tristezza e riflessione sulla fragilità della vita umana. È interessante notare come il personaggio di Perpetua abbia subito un cambiamento di nome nelle diverse stesure dell’opera, inizialmente chiamata Vittoria nel Fermo e Lucia (prima versione dei Promessi Sposi) per poi assumere il nome definitivo di Perpetua, simbolo del suo ruolo immutabile e perpetuo all’interno della vita di don Abbondio.

Il suo nome, Perpetua, diventa emblematico al punto da essere utilizzato ancora oggi, come termine generico per indicare la domestica di un sacerdote.

