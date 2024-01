Orlando Innamorato ((titolo originale L’Inamoramento de Orlando) è un poema epico-cavalleresco scritto da Matteo Maria Boiardo tra il 1482 e il 1495. Si tratta di una delle opere più importanti della letteratura cavalleresca italiana, e rappresenta una delle prime versioni della leggendaria storia dei paladini di Carlo Magno.

Il poema è ambientato in un periodo di guerra e avventura, in cui le gesta dei cavalieri cristiani, guidati da Carlo Magno, sono al centro dell’attenzione. La storia ruota attorno a Orlando, uno dei più grandi paladini di Carlo Magno.

Personaggi principali

Orlando – Il protagonista del poema, un valoroso cavaliere.

Angelica – Una principessa orientale che suscita l’innamoramento di molti cavalieri.

Ranaldo – Cugino di Orlando

Ruggiero – Un altro cavaliere importante, innamorato di Bradamante.

Bradamante – Una guerriera, sorella di Rinaldo e innamorata di lui.

Carlo Magno – L’imperatore carolingio e comandante dei paladini.

Riassunto

La bellissima principessa Angelica, figlia del re del Catai, appare improvvisamente in un banchetto organizzato da Carlo Magno in compagnia del fratello Agalìa. Angelica sfida tutti i cavalieri presenti: chi batterà il fratello avrà la sua mano.

Agalia viene sconfitto da Ferraguto, ma Angelica non vuole onorare la promessa di matrimonio e fugge verso Oriente, inseguita da due suoi innamorati, Orlando e Ranaldo. Durante l’inseguimento Ranaldo beve a una fonte magica la cui acqua lo fa disinnamorare di Angelica che, viceversa, beve a un’altra fonte magica e si innamora follemente di Ranaldo.

Finalmente Angelica ritorna in patria dove però è promessa in sposa dal padre ad Agricane. Orlando riuscirà a sconfiggere in duello Agricane, ma, poiché è arrivato anche Ranaldo, Angelica spedisce Ranaldo in missione per impedire che sia ucciso uccida per gelosia da Orlando.

Capitanati da Agramante, i mori minacciano la Francia, anche contando su molti valorosi guerrieri, fra cui Ruggiero. Angelica, in cerca di Ranaldo, torna in Occidente accompagnata da Orlando. Bevendo ancora l’acqua delle sorgenti magiche, i due invertono i loro ruoli con Ranaldo che ora ama Angelica e lei che invece lo odia. Poiché Ranaldo vuole affrontare Orlando per amore della donna, deve intervenire re Carlo che promette la donna a chi si dimostrerà più valoroso nella guerra contro i mori.

Il terzo libro dell’opera è incompiuto e si conclude facendo diventare centrale la storia d’amore fra L’opera si conclude con la vicenda degli innamorati Bradamante (sorella di Ranaldo) e Ruggiero da cui nascerà la casata D’Este.

Analisi

Il poema è in ottave e diviso in tre libri, di cui l’ultimo è rimasto incompiuto. La data della prima pubblicazione risale al 1483, data in cui l’autore non aveva ancora terminato il terzo libro. Nell’opera per la prima volta si mischia il tema amoroso con quello cavalleresco.

Temi

Amore cortese – Il tema dell’amore è centrale nel poema, con molti personaggi che si innamorano e cercano di conquistare l’oggetto del loro affetto.

Onore e cavalleria – Gli ideali cavallereschi come l’onore, la lealtà e il coraggio sono ampiamente rappresentati nel poema.

Religione e guerra – Il conflitto tra cristiani e saraceni è un tema ricorrente, riflettendo la situazione storica dell’Europa all’epoca delle Crociate.

Stile

Orlando Innamorato è scritto in ottave, una forma poetica composta da otto versi per strofa.

Il linguaggio è ricco e ornato, tipico della poesia epica rinascimentale.

Boiardo mescola elementi di mitologia, storia e leggenda per creare una narrazione ricca e complessa.

