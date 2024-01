Orlando Furioso – Personaggi

I personaggi principali dell’Orlando Furioso di Ludovico Ariosto sono: Orlando, Angelica, Ruggiero, Bradamante, Medoro, Astolfo, Rinaldo, Sacripante, Rodomonte, Agramante, Mandricardo, Re Gradasso, Brandimarte, Marsilio, Marfisa, Ferrau, Mago Atlante, Alcina, Morgana, Logistilla. Personaggio storico è Carlo Magno, l’imperatore del Sacro Romano Impero e comandante dell’esercito dei Franchi.

Orlando

Il personaggio di Orlando è centrale nell’Orlando Furioso ed è uno dei più complessi all’interno del poema. Orlando, conosciuto anche come Roland in alcune traduzioni, è un conte, valoroso cavaliere cristiano, il più forte paladino dell’esercito cristiano dei franchi, nipote di Carlo Magno. La sua spada (Durlindana), appartenuta in precedenza a Ettore, e il suo cavallo (Brigliadoro) completano il personaggio. Il corpo di Orlando è invulnerabile tranne nella pianta dei piedi.

Uno degli elementi più riconoscibili della personalità di Orlando nell’Orlando Furioso è la sua pazzia. Questo stato mentale lo colpisce a causa della delusione amorosa: quando scopre che Angelica, la principessa saracena di cui è innamorato, preferisce Medoro a lui, la sua mente collassa. La pazzia di Orlando è un tema centrale nel poema, e il suo comportamento irrazionale lo porta a commettere azioni sorprendenti e talvolta distruttive.

Nonostante la sua pazzia, Orlando rimane un formidabile guerriero e un difensore del cristianesimo. Egli è coinvolto in molte battaglie contro i saraceni e si distingue per il suo valore sul campo di battaglia.

La rivalità tra Orlando e Rinaldo per l’affetto di Angelica è un importante elemento nella trama del poema.

Nonostante la sua pazzia e le sue azioni irrazionali, Orlando è un cavaliere valoroso e leale che combatte con dedizione per la fede cristiana e per la causa di Carlo Magno.

Angelica

Angelica è una principessa saracena, figlia del re di Catai (Cina); viene descritta come una delle donne più belle e desiderate del mondo. È spesso associata a simboli di bellezza, seduzione e desiderio ed è oggetto dell’affetto di numerosi cavalieri, tra cui Orlando e Rinaldo, due dei protagonisti dell’opera. Infatti, già nell’Orlando innamorato del Boiardo, Angelica giunge in Europa con suo fratello Argalia ed è contesa fra due dei più importanti paladini di Francia, Orlando e Rinaldo

La storia di Angelica si intreccia con molte delle vicende principali dell’Orlando Furioso. A un certo punto, Angelica viene rapita da un mostro marino (l’Orca di Ebuda) mentre sta cercando di sfuggire ai suoi corteggiatori e finisce su un’isola deserta; il cavaliere Ruggiero la salva dall’isola.

A causa del suo amore per Medoro, Angelica suscita la follia amorosa in Orlando, che diventa il fulcro di molte delle situazioni comiche e drammatiche dell’opera.

Nel corso della storia, Angelica dimostra di essere un personaggio complesso. Sebbene la sua bellezza la renda oggetto di desiderio, mostra anche intelligenza e astuzia che ne tracciano un ritratto di donna spesso cinica. La sua presenza nell’Orlando Furioso contribuisce a sviluppare il tema dell’amore e dell’eroismo e aggiunge una dimensione emotiva all’epica, poiché molti personaggi devono affrontare il dilemma tra il loro amore per Angelica e i loro doveri di cavalleria.

Ruggiero

Ruggiero è un cavaliere saraceno che gioca un ruolo significativo nella trama, noto per la sua abilità in battaglia e per la sua storia d’amore con Bradamante.

Ruggiero è fratello gemello di Marfisa e figlio di Ruggiero II, già protagonista della Canzone d’Aspromonte. Morti i genitori, diventa suo tutore il mago Atlante che addestra il cavallo alato Ippogrifo a “guardargli le spalle”. Viene educato secondo la fede musulmana.

Il suo cavallo apparteneva già con il nome di Frontalatte a Sacripante, ma, dopo essere stato rubato al proprietario, sarà di Ruggiero con il nome di Frontino (ha una macchia bianca sulla fronte).

Durante il corso della sua avventura, si converte al cristianesimo per amore di Bradamante. Questa conversione è un tema importante nel poema e rappresenta un momento cruciale nella vita del personaggio.

Ruggiero è un cavaliere di straordinaria abilità nel combattimento. La sua maestria nel maneggiare la lancia e nel cavalcare lo rende un formidabile guerriero. Durante le sue avventure, dimostra il suo valore in numerose battaglie contro i nemici cristiani e saraceni. La sua spada (Balisarda) è in grado di penetrare qualunque materiale, immune da ogni incantesimo.

La storia d’amore tra Ruggiero e Bradamante è uno dei temi principali del poema. Bradamante è una guerriera cristiana e il loro amore attraversa molte sfide e ostacoli nel corso della storia. La loro relazione è centrale per lo sviluppo dei personaggi e per l’intreccio della trama. Con lei sarà il capostipite della Casa d’Este.

Bradamante

È una guerriera cristiana e una delle eroine più importanti del poema. Bradamante è nota per la sua straordinaria abilità nel combattimento e il suo coraggio in battaglia. È sorella di Rinaldo, quindi cugina di Orlando.

La storia d’amore tra Bradamante e Ruggiero è uno dei temi principali dell’Orlando Furioso. Il loro amore è travagliato da molte avventure e ostacoli, ma rimane un punto centrale della trama. Bradamante è determinata a sposare Ruggiero, nonostante le difficoltà che incontrano.

Bradamante è una figura di grande forza di volontà. La sua determinazione nel perseguire il suo amore per Ruggiero e la sua missione di servire la fede cristiana la rendono un personaggio deciso e appassionato.

Medoro

È un giovane saraceno che svolge un ruolo importante nella trama del poema.

Medoro è innamorato di Angelica, la principessa saracena desiderata da molti cavalieri, tra cui Orlando. Dopo essere stato gravemente ferito in battaglia, Medoro è curato e assistito da Angelica, che alla fine si innamora di lui e lo sposa. I due innamorati hanno scritto i loro nomi sulle cortecce degli alberi e sulle pareti delle grotte, dove hanno vissuto il loro amore; quando Orlando vede quei nomi, diventa folle, ma Angelica si sottrae definitivamente a lui grazie a un anello che rende invisibili.

Dopo essere stato curato, Medoro si converte al cristianesimo per amore di Angelica e diventa un cavaliere cristiano. Questo atto di conversione rappresenta un tema ricorrente nell’Orlando Furioso, poiché molti personaggi cambiano fede per amore o per altri motivi.

Astolfo

Astolfo, figlio d’Ottone Re d’Inghilterra, è un cavaliere appartenente alla corte di Carlo Magno e fa parte dei Dodici Paladini, un gruppo di cavalieri di élite che servono il re carolingio. Ha una lancia d’oro dell’Argalia che disarciona ogni cavaliere e un libro di incantesimi e un corno magico (che spaventa chiunque lo senta), regalatigli dalla maga Logistilla. Il suo cavallo si chiama Rabicano.

Astolfo è uno dei personaggi chiave che cerca di riportare alla normalità Orlando, che è impazzito a causa dell’amore non corrisposto per Angelica. La sua missione per recuperare il senno di Orlando e le sue interazioni con altri personaggi, come Angelica e Ruggiero, contribuiscono a sviluppare la trama dell’opera.

Una delle avventure più famose di Astolfo è il suo viaggio sulla Luna. Dio aveva tolto il senno ad Orlando per punirlo della sua passione amorosa, ma il castigo sarebbe durato soltanto tre mesi. Sulla Luna trova una grande quantità di oggetti perduti: le lacrime e i sospiri degli amanti, il tempo che si trascorre nei giochi, le ambizioni, i desideri e, soprattutto, il senno degli uomini, tra cui il senno smarrito di Orlando contenuto in un’ampolla. Astolfo la consegna a Orlando che ne aspira il contenuto, ritornando alla normalità, cosa che è fondamentale per la trama dell’opera.

Astolfo è noto anche per il suo rapporto con Ippogrifo, un cavallino alato. Montando Ippogrifo, Astolfo compie numerosi viaggi fantastici e partecipa a diverse avventure durante il corso dell’opera.

Rinaldo

Rinaldo di Montalbano è un cavaliere valoroso e impetuoso, noto per la sua forza, coraggio e determinazione. È un nipote di Carlo Magno e fa parte dei Dodici Paladini, un gruppo di cavalieri di élite che servono il re carolingio. Il suo cavallo (Baiardo) è in grado di pensare come un umano, a causa dell’intelligenza donatagli dal mago Malagigi. È Il fratello di Bradamante.

Rinaldo è innamorato di Angelica, la principessa saracena, e questa passione è una delle trame centrali dell’opera. Il suo amore per Angelica lo porta spesso in conflitto con altri cavalieri, come Orlando, che è anche affascinato dalla principessa. Carlo Magno promette ai due rivali che il paladino più valido nella guerra contro i saraceni avrebbe ottenuto Angelica.

Rinaldo è coinvolto in numerose battaglie contro i saraceni, gli avversari cristiani, e dimostra di essere un guerriero formidabile. Le sue abilità marziali e la sua determinazione lo rendono un eroe di spicco nella lotta contro gli infedeli.

Verso la fine dell’opera Rinaldo e Ruggiero si affrontano a duello per porre fine all’intera guerra. La maga Melissa consiglia a re Agramante di attaccare i cristiani, sospendendo così il duello. I saraceni, sconfitti, tornano in Africa.

Dopo aver bevuto alla fonte dell’odio, Rinaldo perde ogni interesse per la bellissima principessa.

Sacripante

Sacripante è un saraceno, re di Circassia, uno dei personaggi principali dell’opera. È noto per la sua abilità nel combattimento e per la sua leadership tra le forze saracene.

Come molti altri cavalieri nell’Orlando Furioso, Sacripante si innamora perdutamente di Angelica, la principessa saracena. Ha sempre servito lealmente Angelica che invece si approfitta del suo amore.

Sacripante entra in competizione con numerosi cavalieri e questa competizione dà vita a diverse situazioni comiche e drammatiche nell’opera.

Sacripante è noto per il suo temperamento impulsivo e la sua inclinazione a reagire istintivamente alle situazioni. Questa caratteristica spesso lo porta in situazioni difficili e in conflitto con gli altri personaggi.

Per antonomasia, il termine sacripante indica un uomo di alta statura e corporatura molto robusta, dall’aria fiera e minacciosa, che incute timore e soggezione

Rodomonte

Rodomonte è un saraceno, re di Sarza, figlio di Ulieno re d’Algeri; è noto per la sua incredibile forza, il suo coraggio e la sua ira incontrollabile. Rodomonte è uno dei guerrieri più abili e temibili dell’opera. Le sue imprese in battaglia sono spesso descritte in modo epico, e la sua forza fisica è straordinaria.

Uno dei tratti distintivi di Rodomonte è la sua ira incontrollabile e il suo orgoglio smisurato. Questi tratti lo portano spesso a reagire impulsivamente e a sfidare chiunque osi sfidarlo. La sua arroganza è spesso la sua rovina.

Nonostante la sua natura feroce, Rodomonte si innamora di Doralice, una principessa cristiana. Il suo amore per Doralice lo spinge a compiere azioni straordinarie e a cercare di conquistare il suo affetto.

Muore in duello con Ruggiero.

Per antonomasia, rodomonte indica un individuo prepotente e spavaldo, che minaccia o fa soprusi, che intraprende imprese arrischiate per esibizione di forza o d’autorità.

Altri personaggi

Alcina, Morgana, Logistilla – Tre fate sorelle che si spartiscono una stessa isola. Alcina e Morgana si dedicano alla magia nera, Logistilla invece alla virtù.

Agramante – Re d’Africa, è il principale nemico di Carlo Magno e guiderà l’esercito saraceno nell’assedio di Parigi.

Brandimarte – Valoroso paladino fedele amico d’Orlando. Troverà la morte nell’ultimo combattimento di Lampedusa.

Ferraù – Un cavaliere moro che vuole impossessarsi dell’elmo d’Orlando. Anche il suo corpo è invulnerabile tranne che nell’ombelico.

Mago Atlante – Un anziano mago tutore di Ruggiero. Per salvarlo dal destino che le stelle avevano assegnato a Ruggiero, Atlante lo imprigiona in due castelli incantati e sull’isola di Alcina. Il mago ha uno scudo incantato, capace di abbagliare le persone fino a farle svenire, e cavalca l’Ippogrifo, un cavallo alato.

Mandricardo – Un valoroso cavaliere pagano, diviene acerrimo nemico di Rodomonte dopo che ne rapisce Doralice, la promessa sposa. La sua armatura è invulnerabile per incanto ed era appartenuta in precedenza a Ettore.

Marfisa – Una valorosa combattente pagana nemica di Bradamante. È la sorella gemella di Ruggiero e si convertirà al cristianesimo dopo aver scoperto che il padre era stato ucciso dal padre di Agramante.

Marsilio – Re di al-Andalus e alleato di Agramante.

Re Gradasso – Valorosissimo cavaliere che Ariosto paragona al dio Marte. La sua corazza, coperta di diamanti, è invulnerabile.

