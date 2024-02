Operette morali – Leopardi

Le Operette morali di Giacomo Leopardi sono una raccolta di ventiquattro dialoghi e piccoli saggi in prosa, pubblicata per la prima volta nel 1827 e in maniera definitiva nel 1835. Furono concepite tutte nel 1824 e poi perfezionate negli anni successivi.

Il titolo collega la forma satirica allo scopo morale. “Operette” è un diminutivo umile: si tratta di testi brevi, che l’autore considera piccoli sia in dimensione che in valore. La loro brevità esalta la luminosa forza filosofica e poetica, mentre “morali” sottolinea il soggetto filosofico. C’è un collegamento implicito agli Opuscula moralia di Plutarco. Il titolo deriva anche dal messaggio pratico: poiché la filosofia moderna con la sua verità rende l’uomo infelice, tornare alle antiche passioni e immaginazioni potrebbe rendere la vita meno insopportabile o, almeno, suggerire modi per lenire il dolore.

Quest’opera rappresenta un aspetto fondamentale del pensiero e della produzione letteraria di Leopardi, diversificandosi dalle sue più note poesie per la forma e lo stile, ma condividendo con esse temi e visioni del mondo.

Le Operette morali si compongono di una serie di testi che variano in lunghezza e formato, tra cui dialoghi immaginari, racconti filosofici e trattati brevi. Questi scritti esplorano temi come la natura umana, la società, la storia, la filosofia, e la critica alla cultura e alla scienza del tempo. Leopardi, attraverso questi dialoghi, spesso mette in scena personaggi storici, mitologici o fantastici, che discutono di questioni esistenziali, etiche e conoscitive, offrendo riflessioni profonde sulla condizione umana.

Uno degli aspetti più interessanti delle Operette morali è la capacità di Leopardi di utilizzare la prosa per esprimere concetti filosofici complessi in modo chiaro e accessibile. Attraverso l’uso di un linguaggio ricercato ma comprensibile, Leopardi riesce a coinvolgere il lettore in riflessioni profonde, spesso caratterizzate da un profondo pessimismo cosmico, senza perdere in leggibilità o in eleganza stilistica.

Tra i dialoghi più famosi delle Operette morali si trovano Dialogo di un , Dialogo di Tristano e di un amico, Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie, Dialogo della Natura e di un Islandese. Questi testi si distinguono per la loro profondità filosofica e per la critica alla visione progressista e ottimista del sapere e della scienza dell’epoca, proponendo invece una visione dell’esistenza umana segnata dall’inevitabilità della sofferenza e dalla consapevolezza della propria limitatezza.

Le Operette morali hanno avuto un impatto significativo sulla letteratura italiana e sulla filosofia, influenzando generazioni di pensatori e scrittori. L’opera riflette il passaggio di Leopardi da un iniziale idealismo giovanile a un pensiero più maturo e disincantato, segnando un momento cruciale nel suo percorso intellettuale e umano.

Analisi

Le Operette morali riflettono la convinzione che la ragione, lungi dall’essere la causa dell’infelicità dell’uomo, sia l’unico mezzo attraverso il quale l’uomo può evitare la disperazione. Leopardi raggiunse questo punto finale della sua riflessione sulla condizione umana negli anni 1822–1824, e nel 1824 concepì le Operette morali, che raccolsero ed elaborarono in un’espressione drammatica e ironica la ricerca filosofica sviluppata nello Zibaldone. In questo periodo, Leopardi, credendo che la sua voce lirica fosse svanita, si dedicò alla prosa filosofica. Una prima idea di quest’opera può essere rintracciata nel piano di alcune “prosette satiriche”, “alla maniera di Luciano”. Nella letteratura italiana, nulla di simile alle Operette morali può essere trovato. Leopardi imita lo stile comico di Luciano con arguzia e umorismo, e si muove attraverso diversi livelli di linguaggio. Mischia persino vari generi e temi.

A parte Luciano, i modelli più significativi nello stile letterario provengono dall’illuminismo. Leopardi apprezza Fontenelle per la sua “leggerezza”, mentre nel Dialogo della Natura e di un Islandese, si può percepire un po’ del cinismo di Voltaire. Tra gli italiani, Leopardi ammirava Ariosto, il cui “stile comico” imita nel Dialogo della Terra e della Luna. La vasta conoscenza di un grande numero di opere, sia filosofiche che scientifiche, è la base per l’umorismo e l’erudizione frivola che Leopardi sfoggiava ironicamente. Una ricerca filologica sulle fonti che Leopardi cita o semplicemente riutilizza nelle Operette, in un costante dialogo intertestuale, è ancora mancante.

Temi principali

La natura

La storia

Il rapporto dell’uomo i suoi simili

Il confronto con i valori del passato e il pessimismo sul presente

La potenza delle illusioni

La gloria

La noia e la difficoltà di vivere.

Le più importanti Operette morali

Dialogo di Tristano e di un amico

Dialogo di Plotino e Porfirio

Cantico del gallo silvestre

Dialogo di Cristoforo Colombo e di Pietro Gutierrez

Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie

Dialogo di Torquato Tasso e del suo Genio familiare

Dialogo della Natura e di un Islandese

La scommessa di Prometeo

Dialogo della Terra e della Luna

Dialogo di un Folletto e di uno Gnomo

Dialogo della Moda e della Morte

Storia del genere umano

