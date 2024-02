Monaca di Monza – Gertrude (I promessi sposi)

Ne I promessi sposi Alessandro Manzoni riprese la figura storica della monaca di Monza,ma apporta significative modifiche ai nomi dei personaggi e ai dettagli della storia, oltre a collocare la vicenda alcuni anni dopo rispetto agli eventi reali. La figura storica di suor Virginia diventa nel romanzo Gertrude, mentre il suo amante è rinominato Egidio. Questa storia occupava uno spazio maggiore nella prima versione dell’opera, Fermo e Lucia.

Figlia di un ricco e influente principe di Milano, Gertrude, conosciuta anche come la “Signora”, diventa monaca nel convento di Monza, dove Agnese e Lucia trovano rifugio dopo essere fuggite dal loro paese e aver evitato un tentativo di rapimento da parte di don Rodrigo. Il suo ingresso nella storia avviene nel capitolo IX, quando, grazie al padre guardiano dei cappuccini di Monza e su suggerimento di fra Cristoforo, Agnese e Lucia sono portate al convento e poste sotto la sua protezione.

Nonostante la sua nobiltà le conceda prestigio e una certa libertà all’interno del convento, Gertrude dimostra un sincero affetto per Lucia e sembra prendere a cuore la situazione della giovane, offrendole protezione dalla persecuzione di don Rodrigo. Tuttavia, la sicurezza di Lucia viene compromessa quando don Rodrigo scopre il suo nascondiglio. Successivamente, l’Innominato, sollecitato da don Rodrigo, coinvolge Egidio, un compagno di malefatte, per escogitare un piano per far uscire Lucia dal convento. Egidio convince Gertrude a collaborare, sebbene a lei l’idea risulti spaventosa e ripugnante, temendo le conseguenze per Lucia.

Nonostante le sue iniziali resistenze, Gertrude cede alle pressioni e obbedisce, facilitando così il rapimento di Lucia che viene condotta al castello dell’Innominato. Più avanti nel romanzo, nel capitolo XXXVII, Lucia apprende dalla mercantessa dettagli più precisi sulla storia di Gertrude, scoprendo che la monaca è stata accusata di gravi delitti e rinchiusa per ordine del cardinale Federico Borromeo in un monastero a Milano. Lì, Gertrude conduce una vita di estremi patimenti e sofferenze, considerate da lei stessa come un destino peggiore della morte.

Analisi del personaggio

Gertrude, cresciuta in un ambiente familiare dove prevaleva l’orgoglio di casta e di famiglia, è descritta come una persona debole, la cui vita è stata segnata dalla logica imposta dalla sua famiglia e in particolare dal padre. Educata a vivere in un mondo di privilegi e distinzioni, sia come educanda che come monaca, Gertrude si sente superiore, mantenendo la sua identità di “Signora” anche all’interno del monastero.

La sua debolezza morale è evidenziata dal suo orgoglio, frutto dell’educazione ricevuta, e dalla sua tendenza a ritirarsi in un mondo interiore dove può sfuggire alle sfide che non sa affrontare, idolatrando le sue passioni anziché confrontarsi con la realtà. Questa incapacità di agire attivamente per la propria salvezza e la mancanza di coscienza del delitto la rendono una figura tragica, condannata come “sventurata” da Manzoni, che prova pietà per lei pur essendo inesorabile nel giudizio.

L’aggettivo “sventurata” sottolinea la gravità delle sue azioni, sia per la trasgressione ai voti monacali sia per le drammatiche conseguenze che ne derivano. Gertrude non riesce a sfruttare le opportunità di ravvedimento e di espiazione, rimanendo intrappolata in un rapporto di soggezione e paura nei confronti del principe-padre. La sua vita è segnata dalla violenza egoistica del padre, che impone una vita monacale contro la sua volontà, e Gertrude trova un fugace sollievo solo nel momento in cui percepisce la soddisfazione del padre per la sua scelta forzata di diventare monaca.

La monaca di Monza – Il personaggio storico

Marianna de Leyva, meglio conosciuta come la monaca di Monza, è stata una figura centrale in uno scandalo che ha scosso Monza agli inizi del XVII secolo. Nata il 4 dicembre 1575 a Milano, era la figlia primogenita di un nobile spagnolo, il conte di Monza Martino de Leyva y de la Cueva-Cabrera. A soli tredici anni, Marianna fu obbligata dal padre a entrare come novizia nell’ordine di San Benedetto e, a sedici anni, pronunciò i voti diventando suor Virginia Maria, in onore della madre defunta.

La sua vita prese una svolta scandalosa quando intraprese una relazione amorosa con il conte Gian Paolo Osio, durata circa dieci anni (dal 1598 al 1608). Da questa relazione nacquero almeno due figli: un maschio che morì durante il parto o poco dopo, e una femmina, Alma Francesca Margherita, nata l’8 agosto 1604, che fu riconosciuta dal conte Osio come sua figlia e affidata alla nonna paterna, sebbene la madre la vedesse frequentemente.

Il conte Osio, già condannato in precedenza per omicidio, uccise altre tre persone per mantenere segreta la relazione. Tuttavia, fu scoperto, condannato a morte in contumacia e assassinato il giorno prima dell’esecuzione della sentenza da un presunto amico.

L’arcivescovo Federico Borromeo, venuto a conoscenza dello scandalo, ordinò un processo canonico contro suor Virginia. Al termine del processo, fu condannata a una pena estrema: essere “murata viva” nel ritiro di Santa Valeria, dove trascorse quasi quattordici anni in una piccola stanza (1,50 x 3,50 metri), quasi completamente isolata dal mondo esterno, ad eccezione di una piccola apertura per il ricambio d’aria e la ricezione del cibo necessario. Nonostante la durezza della pena, suor Virginia sopravvisse e rimase a Santa Valeria fino alla sua morte, avvenuta il 17 gennaio 1650.

La storia della monaca di Monza rappresenta uno degli episodi più drammatici e controversi della storia religiosa e sociale italiana del XVII secolo, mettendo in luce le rigide norme sociali e religiose dell’epoca, nonché le conseguenze devastanti che potevano derivare dalla loro violazione.

