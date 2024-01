Luigi Pulci è stato un poeta italiano del Rinascimento, noto per il suo coinvolgimento nella cultura letteraria e artistica del suo tempo. Nacque il 15 agosto 1432 a Firenze, Italia, in una famiglia benestante. Era il figlio di Luca Pulci, un uomo d’affari e diplomatico fiorentino, e di Veronica degli Albizzi, facente parte di una famiglia nobile e influente di Firenze. Ricevette un’educazione umanistica di alto livello e crebbe circondato dalla cultura rinascimentale. Studiò letteratura classica e sviluppò un amore per la poesia fin dalla giovinezza.

Iniziò la sua carriera come poeta di corte, frequentando la corte di Lorenzo de’ Medici, noto come Lorenzo il Magnifico, uno dei principali mecenati delle arti del Rinascimento. Qui, Pulci fece amicizia con altri importanti poeti e artisti dell’epoca, come Angelo Poliziano e Luca della Robbia.

Luigi Pulci morì il 11 novembre 1484 a Padova, all’età di 52 anni.

Opere

L’opera più famosa di Luigi Pulci è il poema comico-cavalleresco intitolato Morgante, scritta tra il 1460 e il 1470. Questa opera è un poema in ottave che racconta le avventure del gigante Morgante, insieme ad altre figure leggendarie come Orlando e Rinaldo, in un mondo fantastico e surreale. La storia mescola elementi di cavalleria, comicità e satira, ed è considerata una delle prime opere importanti del genere romanzesco burlesco. Oltre a Morgante, Luigi Pulci scrisse anche altre poesie e poemi, ma questa è l’opera per cui è maggiormente ricordato.

Morgante ebbe un impatto duraturo sulla letteratura italiana. Questo poema fu successivamente continuato e ampliato da Niccolò Machiavelli in L’asino, un’opera che incorporava elementi dell’umorismo e della critica sociale di Pulci. Il lavoro di Luigi Pulci è stato anche un importante esempio di come la letteratura rinascimentale abbia abbracciato sia le tradizioni classiche che le nuove forme narrative, contribuendo così a plasmare il panorama letterario dell’epoca.

