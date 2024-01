Ludovico Antonio Muratori (1672-1750) è stato uno dei più importanti studiosi, storici e letterati italiani del XVIII secolo. La sua opera ha avuto un profondo impatto sulla cultura e sulla storiografia italiana. Muratori nacque il 21 ottobre 1672 a Vignola. Studiò retorica, filosofia e teologia all’università di Modena e all’università di Bologna. Nel 1694 fu ordinato sacerdote e iniziò a insegnare retorica e filosofia a Modena. Nel 1700 fu chiamato a dirigere la biblioteca modenese del duca Rinaldo I d’Este e Muratori trovò la necessaria tranquillità producendo una quantità impressionate di opere. Nel corso della sua vita, viaggiò molto per scopi di studio e ricerca, visitando diverse biblioteche e archivi in Italia ed in Europa.

Ludovico Antonio Muratori – Opere

La sua opera più importante è la Rerum Italicarum Scriptores, una raccolta di testi storici italiani, che Muratori ha curato e pubblicato in ben 28 volumi tra il 1723 e il 1751. Questi testi coprono il periodo dall’antichità romana fino al periodo contemporaneo di Muratori. L’obiettivo principale era quello di preservare e mettere a disposizione dei ricercatori e degli studiosi una vasta quantità di fonti storiche italiane. Voleva creare una raccolta completa di documenti per promuovere lo studio e la ricerca sulla storia italiana. La raccolta è organizzata in volumi suddivisi per periodi storici e temi specifici. Ogni volume contiene testi originali in latino, italiano e altre lingue, insieme a note esplicative e commenti di Muratori stesso. Gli argomenti trattati includono cronache, documenti ufficiali, biografie, letteratura, trattati politici e altro ancora.

Altra opera significativa sono gli Annali d’Italia (1744-1749), una monumentale storia dell’Italia dal periodo dell’antica Roma fino al XVIII secolo. L’opera copre una vasta gamma di argomenti storici e offre una narrazione accurata e dettagliata della storia italiana.

Secondo alcuni, l’opera più significativa del Muratori grande storico sono le 76 dissertazioni delle Antiquitates italicae medii aevi.

