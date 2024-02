Lucia (I promessi sposi)

Lucia Mondella è la protagonista femminile del romanzo I promessi sposi di Alessandro Manzoni. Lucia è una giovane operaia di una filanda lombarda del Seicento, caratterizzata dalla sua semplicità e purezza, rappresentativa della società contadina dell’epoca. Nonostante la sua bellezza non sia eccezionale, Lucia è descritta come una figura di bontà e modestia, cresciuta dalla madre Agnese e orfana di padre.

Lucia è innamorata e fidanzata con Renzo Tramaglino, ma il loro desiderio di sposarsi è ostacolato da don Rodrigo, un signorotto locale che le rivolge attenzioni pericolose. La sua profonda fede religiosa la guida attraverso le varie prove, mantenendo sempre una costante fiducia nella divina provvidenza, anche nei momenti più difficili, come quando prega per il suo rapitore, l’Innominato, mostrando una sensibilità e gentilezza superiori.

La giovane vive il conflitto interiore tra l’amore verso Renzo e l’adesione ai principi morali, manifestando il suo amore in modo discreto e pudico. Rispettosa nei confronti di Renzo e della madre, Lucia si trova coinvolta in un piano di matrimonio a sorpresa, che non va a buon fine, ma dimostra anche di saper adoperare piccole astuzie quando necessario, come quando scambia delle noci per ottenere l’aiuto di fra Galdino.

Il suo ruolo diventa cruciale quando, nel castello dell’Innominato, trova le parole giuste per toccare il cuore dell’uomo pentito, dimostrando la sua forza spirituale e la capacità di “disarmare” chi le è ostile con la sola forza della fede e della misericordia.

Tuttavia, nonostante la riconciliazione con Renzo, Lucia inizialmente rifiuta di sposarlo a causa di un voto fatto precedentemente, creando un nuovo ostacolo alla loro unione. Sarà l’intervento di fra Cristoforo a risolvere questa situazione, consentendo infine ai due giovani di sposarsi.

Lucia Mondella è quindi un personaggio di grande profondità, la cui fede, integrità e capacità di perdonare influenzano positivamente chi le sta attorno, contribuendo al lieto fine della storia. La sua figura simboleggia la vittoria della bontà e della spiritualità sul male e sulla violenza.

Indice materie – Letteratura italiana – Grandi opere – I promessi sposi – Lucia