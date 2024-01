Lisabetta da Messina (Boccaccio)

La novella di Lisabetta da Messina è la quinta della quarta giornata del Decameron di Giovanni Boccaccio. Tre fratelli mercanti di Messina (originari di San Gimignano) hanno una bellissima sorella di nome Lisabetta. Lisabetta è innamorata di uno dei dipendenti dei suoi fratelli, il bel Lorenzo. E Lorenzo si è innamorato di lei. Molto presto iniziano una relazione.

Va tutto bene finché il fratello maggiore di Lisabetta non la vede andare nella camera da letto di Lorenzo. Lui e gli altri due fratelli decidono una linea d’azione drastica. Attirano Lorenzo in campagna e lo uccidono. Poi dicono a Lisabetta che è via per un viaggio d’affari.

Ma Lisabetta diventa sempre più insistente nel chiedere notizie di Lorenzo e i fratelli arrivano a minacciarla. Allora Lisabetta incomincia a invocarlo ogni notte, lo prega di venire da lei e dopo un po’ lui le appare in sogno. Ha un bell’aspetto. Le racconta del suo omicidio e descrive il suo luogo di sepoltura.

Lisabetta porta con sé la sua serva nel luogo descritto da Lorenzo e sì, era ancora lì. Poiché non riesce a portare con sé tutto il corpo, gli taglia la testa e poi seppellisce il resto del corpo in modo più amorevole.

Lisabetta porta la testa a casa con sé, piange su di essa e la bacia. Poi la mette in un vaso capiente e la ricopre con la terra, piantandovi sopra del basilico. Si affeziona molto a questa pianta e la innaffia solo con le lacrime.

La pianta del basilico fiorisce mentre Lisabetta deperisce sempre più. I suoi fratelli se ne accorgono. Le tolgono il vaso di basilico perché il suo attaccamento a loro appare malsano. Lisabetta si ammala gravemente e dal letto dove giace chiede del suo basilico.

I fratelli si insospettiscono, quindi frugano nel terreno per vedere di cosa si tratta veramente. Trovano la testa, si rendono conto che sta succedendo qualcosa di strano; quindi, seppelliscono nuovamente la testa e fuggono a Napoli.

Nel frattempo, Lisabetta muore di dolore.

Analisi

La storia è nota per il suo tono romantico e tragico. Essa presenta il tema dell’amore proibito e delle conseguenze tragiche che possono derivarne.

La novella di Lisabetta da Messina affronta diverse tematiche, tra cui l’amore, la gelosia, la colpa e la morte. La storia esplora la profondità dell’amore di Lisabetta per Lorenzo, un amore così forte che lei è disposta a conservare il suo cranio come unico ricordo di lui.

Da un lato, la storia mette in evidenza il potere dell’amore e la sua capacità di superare la morte e la distanza. Lisabetta continua ad amare Lorenzo anche dopo la sua morte e il fatto che lui le appaia in sogno suggerisce che il loro amore è destinato a perdurare. D’altra parte, la novella mette in guardia contro gli eccessi della gelosia, che possono portare a tragedie irreparabili.

Alcuni critici vedono Lisabetta come un esempio estremo del tipo di donne infelici che Boccaccio sostiene essere il suo pubblico target.

Indice materie – Letteratura italiana – Grandi opere – Decameron – Lisabetta da Messina