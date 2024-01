Le baruffe chiozzotte è una commedia in tre atti di Carlo Goldoni, scritta nel 1762 e rappresentata nello stesso anno al teatro San Luca di Venezia.

Trama

La commedia inizia con una lite scatenata dal barcaiolo Toffolo per aver flirtato con alcune giovani donne. Lucietta, fidanzata con il pescatore Titta-Nane, accetta una fetta di zucca arrostita offerta da Toffolo ma il suo gesto non è apprezzato da Checca che viene corteggiata da Toffolo. La loro disputa viene interrotta dall’arrivo della barca di padron Toni. Si diffondono pettegolezzi e voci che portano a ulteriori litigi. Lucietta condivide confidenze sulle avventure di Toffolo e così fa Orsetta, la sorella di Checca, con l’altro pescatore Beppo. Alla fine nella rissa vengono coinvolti quasi tutti i mariti, i fratelli e gli amici del villaggio. Beppo e Titta-Nane, a questo punto se la prendono con Toffolo, dichiarano l’intenzione di rompere il vincolo di fidanzamento. A Toffolo non resta che recarsi in Cancelleria per chiedere l’intervento del coadiutore del Cancelliere Penale Isidoro, il quale interroga le ragazze rendendosi conto che si tratta solo di stupidi litigi. Dopo un altro incontro con gli uomini del paese, la disputa viene risolta fuori dalle aule di giustizia e prima che la giornata finisca, vengono celebrati tre matrimoni in un’atmosfera festosa e a lieto fine: quello di Lucietta con Titta-Nane, quello di Orsetta con Beppo e quello di Checca con Toffolo.

Analisi

L’opera è composta in veneziano con parole e accenti tipici di Chioggia (alcune parti sono in versi con scene di pura pantomima, coerentemente con gli schemi drammaturgici dell’autore). Ammirata da Goethe, che durante il suo viaggio in Italia assistette a una rappresentazione (1786), la commedia tende a un recupero di un mondo popolare e reale, quindi ai limiti del pittoresco, ben distante da quella borghesia nobiliare allargata al medio ceto composta da locandiere e cavalieri che aveva caratterizzato le opere precedenti di Goldoni. L’unica figura non popolare della commedia è quella del coadiutore Isidoro che risolverà le baruffe con il lieto fine coronato dalla celebrazione dei tre matrimoni.

Dopo la rappresentazione Carlo Gozzi, accusò esplicitamente Goldoni di aver rappresentato in modo troppo benevole le mediocrità del popolo.

