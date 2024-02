La scommessa di Prometeo è un’opera scritta da Giacomo Leopardi, la nona delle Operette morali. Composta intorno al 1824, l’opera presenta un dialogo tra gli dei, che si sottopongono a un collegio di giudici per stabilire quale delle loro invenzioni sia la più importante

Riassunto

Gli dei si presentano davanti a un tribunale di giudici per competere per un premio: un rametto d’alloro. Tre divinità dell’Ipernefelo (una località immaginaria del mondo antico) si contendono il premio: Bacco, per l’invenzione del vino, Minerva, per l’invenzione dell’olio, Vulcano, per la creazione della prima pentola. Nessuna delle tre divinità accetta il premio per vari motivi.

Il fulcro della storia si sviluppa attorno a Prometeo, escluso dal concorso per aver creato il primo essere umano, ritenendo questa l’invenzione più significativa. Convinto della superiorità della sua creazione, Prometeo stringe una scommessa con Momo, un’oscura divinità, portandola sulla Terra per dimostrare la sua tesi. Momo e Prometeo assistono a tre eventi terribili: un selvaggio che mangia suo figlio, una vedova arsa viva in memoria del marito e un uomo per bene che si suicida dopo aver ucciso la sua famiglia.

Attraverso i tre tragici incontri con esseri umani che mostrano i lati più oscuri dell’umanità, Prometeo alla fine Prometeo paga la scommessa a Momo.

Analisi

L’operetta si conclude riflettendo sul percorso accidentale che ha portato l’umanità alla civiltà, bilanciando perfezione e imperfezione. Momo accetta che il mondo possa essere considerato perfetto se Prometeo ammette che esso contiene anche tutti i mali possibili, suggerendo una visione complessa e sfaccettata dell’esistenza umana e della civiltà.

In sintesi, La scommessa di Prometeo esplora il tema dell’umanità, della sua imperfezione e della complessità del mondo attraverso un dialogo tra gli dei e il titano Prometeo.

