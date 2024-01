La bottega del caffè è una commedia in tre atti di Carlo Goldoni, scritta nel 1750. L’opera è scritta in toscano per rendere l’opera fruibile a tutti gli italiani. Per questa scelta, pur essendo ambientata a Venezia, i personaggi non parlano veneziano. Goldoni modificò anche i nomi dei personaggi: Brighella divenne il caffettiere Ridolfo e Arlecchino divenne il garzone Trappola.

Trama

L’ambientazione de La bottega del caffè è quella della piazzetta veneziana sulla quale si affacciano la bottega del caffettiere Ridolfo, la casa da gioco di Pandolfo e l’appartamento della bellissima “ballerina” Lisaura.

L’ingenuo mercante Eugenio ha la passione del gioco d’azzardo, fino a trascurare la moglie Vittoria. Si lascia così truffare da Flaminio Ardenti, nascosto sotto il falso nome di conte Leandro, astuto baro nella bisca di Pandolfo che, con le vincite al gioco mantiene Lisaura. Il buon e compassionevole Ridolfo cerca invano di far ravvedere il mercante.

Nel frattempo, giunge a Venezia Placida, che, travestita da pellegrina, è in cerca del marito Flaminio; la vicenda si complica ulteriormente per l’equivoco coniugale in cui incorre Eugenio, che aiuta Placida. Sullo sfondo si delinea la figura di Don Marzio, opposta a quella di Ridolfo; il nobile napoletano è un artista del pettegolezzo e, fra le altre sue discutibili azioni, convince Eugenio a corteggiare Lisaura, provocando la crisi matrimoniale fra Eugenio e Vittoria. Placida riconosce nel conte Leandro il marito ricercato e Leandro cerca di ucciderla. Lisaura lascia Leandro.

L’onesto Ridolfo contribuisce a risolvere le liti matrimoniali di Eugenio e Flaminio; i due pentiti si riconciliano con le mogli, mentre il biscazziere Pandolfo viene arrestato. Don Marzio, svergognato da tutti i personaggi, decide di cambiare città.

Analisi

Goldoni mette in scena una varietà di personaggi stereotipati, ognuno dei quali rappresenta un aspetto diverso della società veneziana dell’epoca. Il caffè, come luogo di incontro per diverse classi sociali, diventa un microcosmo in cui si svelano desideri, ipocrisie e intrighi.

I personaggi sono ben definiti e ricchi di sfumature. La commedia mette in luce l’ipocrisia della società aristocratica e l’ingenuità di alcune persone comuni, come Eugenio. La trama ricca di colpi di scena e l’uso di travestimenti e inganni contribuiscono a creare una storia divertente e coinvolgente.

La bottega del caffè è anche una riflessione sulla natura dell’amore e dei desideri umani. I personaggi sono spinti dai loro impulsi e ambiscono al successo sociale, ma alla fine riconoscono l’importanza dei veri sentimenti e della sincerità nelle relazioni.

Indice materie – Letteratura italiana – Grandi opere – La bottega del caffè