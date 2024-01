La novella La badessa e le brache del prete è la seconda della nona giornata del Decameron di Giovanni Boccaccio. Una bellissima gentildonna di nome Isabetta è una suora in un convento della Lombardia. Nonostante la sua condizione, s’innamora di un uomo che accompagna in visita un suo parente.

Sono entrambi persone intelligenti, quindi trovano presto il modo di stare insieme all’interno delle mura del convento; non sono però così attenti durante i loro incontri e le altre suore vengono a sapere cosa sta succedendo. Le suore decidono di vigilare la stanza di Isabetta per poter cogliere gli amanti in flagrante. Una notte i giovani innamorati s’incontrano e le suore corrono nella stanza della badessa (Monna Usimbalda) per informarla. Ma la badessa sta commettendo lo stesso peccato: un prete che fa entrare nella sua stanza nascosto in una cassa.

La badessa è così preoccupata di uscire nell’atrio prima che le suore sfondino la porta che non si rende conto di aver afferrato i pantaloni del suo amante e di averli messi in testa al posto del velo. Nemmeno le suore se ne accorgono. Sono troppo eccitate per cogliere Isabetta sul fatto. I due amanti vengono sorpresi e Isabetta viene trascinata via per essere sgridata dalla badessa.

All’inizio, Isabetta è completamente mortificata e non riesce a staccare gli occhi dal pavimento, ma a un certo punto alza lo sguardo e vede lo strano copricapo sopra la testa della badessa. Isabetta sa come sono arrivati fin lì e chiede alla badessa di “legarsi la cuffia” prima di continuare con il rimprovero. Ripete la richiesta più volte finché anche le altre suore si accorgono della situazione.

Allora la badessa cambia tono e dice alle suore che tali passioni sono naturali e devono essere assecondate. Da quel momento in poi adotta praticamente una politica di letto aperto, consentendo agli amanti di farle visita in qualsiasi momento purché siano discreti al riguardo.

Analisi

Sono esaltate la libertà, in questo caso la libertà sessuale, anche per i religiosi, e l’abilità retorica. La figura di Monna Usimbalda è però associata anche all’ipocrisia di molti religiosi dell’epoca. Presente anche il tema della fortuna che permette a Isabetta di salvarsi utilizzando l’errore commesso dalla badessa.

