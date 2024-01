Le Istorie fiorentine sono un’opera storiografica di Niccolò Machiavelli pubblicata postuma nel 1532, commissionatagli da papa Clemente VII. La raccolta tratta principalmente degli eventi politici e delle vicende storiche di Firenze dal 1215 al 1492. Nelle “Istorie fiorentine”, Machiavelli affronta una serie di temi centrali, tra cui:

Politica – Le opere di Machiavelli forniscono una profonda analisi della politica e del potere, spesso basata su osservazioni dirette della politica fiorentina del suo tempo. Fortuna e virtù – Machiavelli discute della fortuna (caso) e della virtù (abilità e abilità politiche) come elementi chiave nella politica. Questo tema è stato ulteriormente sviluppato nel suo capolavoro, Il Principe. Stato e cittadinanza – Machiavelli esplora la relazione tra lo Stato e i suoi cittadini, sottolineando l’importanza dell’unità, della stabilità e della forza militare per la sopravvivenza dello stato. Lezione dalla storia – L’autore utilizza la storia fiorentina per estrarre lezioni e insegnamenti pratici per i governanti e i politici del suo tempo.

L’opera ha struttura contorta che illustra le difficoltà affrontate dall’autore. Il primo libro offre una panoramica della storia europea dalla caduta dell’Impero Romano al 1215. Il secondo libro inizia la storia vera e propria di Firenze con la faida tra le famiglie Buondelmonti/Donati e Uberti/Amidei che innescò il conflitto tra Guelfi e Ghibellini. I libri II, III e IV narrano gli eventi precedenti l’arrivo sulla scena dei Medici e i quattro libri successivi parlano della lotta per il potere conclusasi con il dominio dei Medici. Il libro VIII si conclude con la morte di Lorenzo de’ Medici nel 1492 e la fine della fragile pace portata dalla politica di equilibrio dei poteri di Lorenzo. L’autore ha cercato di presentare grandi figure come Cosimo de’ Medici e Lorenzo de’ Medici in una luce generalmente favorevole senza enfatizzare le loro azioni per creare una dinastia. D’altro canto, Machiavelli non si trattiene dall’introdurre passaggi un po’ avventurosi; addirittura nella famosa descrizione della Battaglia di Anghiari, non esita a manipolare i fatti storici per sostenere le sue teorie politiche.

