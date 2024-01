Inferno – Struttura

La struttura dell’Inferno è complessa e simbolica e Dante lo immagina come una vasta cavità sotterranea, composta da nove circoli concentrici.

Primo cerchio – Il primo cerchio è il Limbo. Vi si trovano i non battezzati che sono stati umanamente grandi e i bambini morti senza aver ricevuto il battesimo.

Secondo cerchio – Nel secondo cerchio si trovano i lussuriosi (Semiramide, Cleopatra, Elena di Troia e Achille). Celebri i versi del quinto canto su Paolo e Francesca che raccontano la loro storia (“galeotto fu il libro e chi lo scrisse“) e la loro passione amorosa.

Terzo cerchio – Seguono poi i golosi, immersi in un fango puzzolente, sotto una pioggia senza tregua, morsi e graffiati da Cerbero, terzo guardiano infernale.

Quarto cerchio – Nel quarto cerchio, affidato a Plutone, ci sono gli avari e i prodighi, divisi in due gruppi che lottano fra loro per l’eternità.

Quinto cerchio – Nel quinto cerchio, nelle acque fangose dello Stige (il secondo fiume infernale), sono puniti iracondi e accidiosi.

Sesto cerchio – Traghettati da Flegias (il quinto guardiano infernale) sull’altra sponda, Dante e Virgilio trovano la Città di Dite, in cui sono puniti i peccatori consapevoli dei loro peccati. Grazie all’intervento dell’arcangelo Michele, i due viaggiatori riescono a entrare nella città, trovandovi coloro “che l’anima col corpo morta fanno“, cioè epicurei ed eretici (fra cui il ghibellino Farinata degli Uberti, uno dei più famosi personaggi dell’Inferno dantesco, e Cavalcante dei Cavalcanti, padre di Guido, amico di Dante) posti in grandi sarcofaghi infuocati.

Settimo cerchio – Oltre la città, attraverso un ripido burrone, Dante e Virgilio arrivano al terzo fiume infernale, il Flegetonte, un fiume di sangue bollente presidiato dai Centauri, il primo dei tre gironi che costituiscono il settimo cerchio. In esso sono puniti i violenti contro il prossimo; tra essi il Minotauro, ucciso da Teseo con l’aiuto di Arianna. Sull’altra sponda del fiume, nel secondo girone, oltre agli scialacquatori, ci sono i violenti contro sé stessi, i suicidi, trasformati in arbusti secchi, feriti e straziati per l’eternità dalle Arpie (tra di essi, Pier della Vigna). Nel terzo girone, una landa infuocata, ci sono i violenti contro Dio nella Parola, nella Natura e nell’Arte, cioè i bestemmiatori (Capaneo), i sodomiti (tra cui Brunetto Latini, maestro di Dante, quando il poeta era giovane) e gli usurai.

Ottavo cerchio – L’ottavo cerchio (Malebolge) è diviso in dieci bolge in cui sono puniti, nell’ordine, ruffiani e seduttori, adulatori, simoniaci, indovini, barattieri, ipocriti, ladri, consiglieri fraudolenti (tra cui Ulisse e Diomede), i seminatori di discordia (Maometto) e i falsari.

Nono cerchio – Infine, Dante e Virgilio accedono al nono e ultimo cerchio, diviso in quattro zone, coperte dalle acque gelate di Cocito. Nella prima zona, chiamata Caina (dal nome di Caino, che uccise il fratello Abele), sono puniti i traditori dei parenti; nella seconda, Antenora (dal nome Antenore, il troiano che consegnò il Palladio ai nemici greci), stanno i peccatori traditori della patria (in questa zona Dante incontra il Conte Ugolino della Gherardesca che narra della sua segregazione nella Torre della Muda con i figli e la loro morte per fame, segregazione e morte volute dall’Arcivescovo Ruggieri. Ugolino appare nell’Inferno sia come un dannato che come un demone vendicatore, che rode per l’eternità il capo del suo aguzzino); nella terza, Tolomea (dal nome del re Tolomeo XIII, che al tempo di Cesare fece uccidere il suo ospite Pompeo), si trovano i traditori degli ospiti; infine nella quarta, Giudecca (dal nome di Giuda Iscariota), sono puniti i traditori dei benefattori (in questa zona si trovano i tre grandi traditori: Cassio, Bruto, che complottarono contro Cesare, e Giuda Iscariota che tradì Gesù); essi sono continuamente maciullati dalle tre bocche di Lucifero.

