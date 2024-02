In morte di Carlo Imbonati è un carme scritto da Alessandro Manzoni nel 1805 e pubblicato nel 1806 a Parigi. Questo componimento poetico è dedicato alla madre di Manzoni, Giulia Beccaria, che all’epoca era in lutto per la morte del Conte Carlo Imbonati. Il carme è una lettera consolatoria in endecasillabi sciolti (242 versi) e rappresenta un momento di grande affetto e intimità tra Manzoni e la madre.

Nel sogno, Manzoni immagina di incontrare l’ombra di Carlo Imbonati, suo patrigno, che si rivela come una figura paterna amorevole e premurosa. Questo incontro ideale tra il giovane poeta e l’Imbonati segna un passaggio di consegne tra le generazioni di poeti, e Manzoni rivendica per sé una poesia fondata sui valori di virtù e verità, distaccandosi dal magistero di Monti. Nel carme, l’Imbonati viene elogiato come un “giusto solitario”, un erede della tradizione poetica e civile lombarda, e Manzoni accoglie i nove precetti di stampo pariniano che l’Imbonati gli impartisce.

Analisi

Il carme si divide in due parti:

Prima parte (vv. 1-16): Manzoni si rivolge alla madre e la consola per la perdita di Imbonati, descrivendolo come un uomo virtuoso e un modello di vita.

Seconda parte (vv. 17-208): Manzoni immagina un dialogo con l’ombra di Imbonati, che lo invita a seguire il suo esempio e a dedicarsi alla poesia e alla filosofia.

Questo componimento poetico riveste un ruolo significativo nella produzione poetica del giovane Manzoni, influenzato anche dai primi contatti con gli idéologues francesi. Il carme è un omaggio a Imbonati, ma è anche un manifesto poetico e filosofico. Manzoni afferma la sua fede nella poesia e nella filosofia come strumenti di conoscenza e di elevazione morale.

I temi principali del carme sono:

Il dolore per la perdita – Manzoni esprime il suo dolore per la morte di Imbonati, che era stato un amico e un maestro per lui.

La consolazione – Manzoni cerca di consolare la madre, ricordandole le virtù di Imbonati e la sua fede nell’immortalità dell’anima.

L’esempio del virtuoso – Imbonati è presentato come un modello di vita, un uomo che ha dedicato la sua esistenza al bene e alla cultura.

Il rapporto tra poesia e filosofia – Manzoni afferma che la poesia e la filosofia sono due modi per conoscere la verità e per migliorare l’uomo.

Il carme è scritto in versi sciolti, endecasillabi e settenari. Il linguaggio è elevato e solenne, ma non privo di momenti di pathos. Manzoni utilizza numerose figure retoriche, come le metafore, le similitudini e le apostrofi.

Indice materie – Letteratura italiana – Grandi opere – In morte di Carlo Imbonati