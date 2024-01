Il re Torrismondo è una tragedia in cinque atti di Torquato Tasso, pubblicata nel 1587. L’opera è ambientata in Norvegia, e racconta la storia di Torrismondo, un re dei goti che si innamora di Alvida, la figlia del re di Norvegia.

Riassunto

Torrismondo, re di Gozia, sposa Alvida, principessa norvegese. Il loro accordo è che a Gozia si celebreranno un secondo matrimonio più solenne e solo allora il matrimonio sarà consumato. Torrismondo intende però segretamente consegnare Alvida all’amico e compagno di guerra Germondo, re di Svezia, da tempo innamorato di lei. Ma durante il viaggio, a causa di una tempesta e dello sbarco sulla terraferma, i due giovani coniugi si innamorano l’uno dell’altro per la reciproca attrazione. Adesso Torrismondo è dilaniato: ha tradito il patto con l’amico e dovrà consegnare a un altro la donna che ama, per di più contro la sua volontà. Ma gli capita un destino ancora più tragico: scopre, proprio nel giorno stabilito per le nozze solenni, che la sua amata è in realtà sua sorella, portata via bambina dalla corte e cresciuta come figlia del re di Norvegia. Vinti dal destino, Alvida e Torrismondo si tolgono la vita.

Analisi

La complessa storia èambientata in un aspro paesaggio nordico che acuisce il conflitto tra amicizia e amore da un lato e l’incesto involontario tra i due protagonisti dall’altro. La storia segue la struttura delle tragedie classiche come l’Edipo Re di Sofocle, ma è anche influenzata dalle tragedie di Seneca che presentano temi oscuri e cupi e passioni violente. Nell’opera di Tasso, però, il vero dramma nasce dal conflitto tra sentimenti opposti che dilaniano i personaggi, descritti come in balia di un destino ineludibile e crudele.

