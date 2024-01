Il giorno (Parini)

Il giorno è un poema didascalico di Giuseppe Parini in endecasillabi sciolti. Il poema narra la giornata tipo di un giovane nobile milanese del XVIII secolo, il giovin signore. Il poema è diviso in tre parti: Mattino, Mezzogiorno e Sera. La Sera fu poi divisa in due parti che il Parini non portò a termine e che furono pubblicate postume come Vespro e Notte. Nel 1763 fu pubblicato il Mattino, nel 1765 il Mezzogiorno.

Riassunto

La giornata inizia all’alba, con il risveglio del giovin signore. Il giovin signore è un uomo indolente e superficiale, che trascorre la sua giornata tra divertimenti e ozi. Dopo il risveglio, il giovin signore si reca a palazzo, dove si prepara per la giornata. Si veste con cura, si fa pettinare e truccare. Dopo essersi preparato, il giovin signore fa colazione e poi si reca a teatro. Al teatro il giovin signore si intrattiene con amici e conoscenti e ammira le belle donne. Dopo il teatro, il giovin signore fa un giro per la città, e poi si reca a cena. A cena, il giovin signore mangia e beve in abbondanza e poi si dedica ai piaceri del ballo e della musica. Dopo cena, il giovin signore torna a casa e si prepara per la notte. Il giovin signore si addormenta presto e sogna i piaceri della vita.

Analisi

Lo scopo apparente del poema è dare istruzioni, in immenso dettaglio, su come riempire la “semplice giornata” di un giovane aristocratico. Dà chiaramente una visione ironica di questa classe, poiché Parini apparentemente esalta l’aristocrazia ma in realtà ne dà una visione critica, come per esempio, quando il giovin signore visita i bagni e può provare un vago sospetto, subito respinto, di essere lo stesso tipo di creatura degli uomini comuni, non aristocratici.

L’effetto del poema dipende dal contrasto comico tra la banalità e l’inutilità della giornata del giovane e l’esaltato stile epico della scrittura con cui l’autore la descrive, attingendo fortemente da Omero e Virgilio. La tecnica è in qualche modo simile a quella di The Rape of the Lock di Alexander Pope.

Il giorno affronta diversi temi, tra cui:

La critica alla vita dissoluta dell’aristocrazia . Parini critica la vita dissoluta dell’aristocrazia, che trascorre la sua giornata tra divertimenti e ozi. Il poeta mostra come questa vita sia vuota e senza senso.

. Parini critica la vita dissoluta dell’aristocrazia, che trascorre la sua giornata tra divertimenti e ozi. Il poeta mostra come questa vita sia vuota e senza senso. La critica alla società italiana del XVIII secolo . Parini critica la società italiana del XVIII secolo, che è dominata dalla classe dominante. Il poeta mostra come questa società sia ingiusta e oppressiva.

. Parini critica la società italiana del XVIII secolo, che è dominata dalla classe dominante. Il poeta mostra come questa società sia ingiusta e oppressiva. La denuncia della povertà e dell’ingiustizia sociale. Parini denuncia la povertà e l’ingiustizia sociale. Il poeta mostra come la vita dei poveri sia dura e difficile, e come la società italiana sia ingiusta.

Il giorno può essere anche interpretato come una riflessione sul significato della vita. Il poema mostra come la vita possa essere vuota e senza senso, se non è vissuta con intelligenza e consapevolezza.

