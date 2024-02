I promessi sposi – Capitolo 38

Il capitolo 36 de I promessi sposi fornisce il climax e la conclusione della narrazione del romanzo, segnando il felice epilogo delle vicissitudini di Renzo e Lucia. Nell’ottobre del 1630, Lucia e la vedova che è diventata sua amica fanno ritorno al loro paese natale, portando con sé una nota di tristezza per la morte di fra Cristoforo, ma anche una grande gioia per il loro imminente matrimonio. Il matrimonio si può finalmente celebrare grazie all’arrivo del marchese, erede di don Rodrigo, che rimuove l’ostacolo della paura per don Abbondio, il curato, che temeva rappresaglie se avesse celebrato le nozze.

Don Abbondio, rassicurato dalla presenza del marchese e dalla sua apparente benevolenza, stabilisce la data delle nozze. Il marchese, informato dal cardinale Federigo Borromeo della storia di Renzo e Lucia, cerca di contribuire positivamente alla loro vita chiedendo a don Abbondio come poter fare del bene ai due giovani. Seguendo il suggerimento del parroco, il marchese decide di acquistare le loro case a un prezzo superiore al loro valore di mercato, come gesto di supporto.

Le nozze vengono celebrate all’inizio di novembre del 1630 nel palazzotto di don Rodrigo, dove il marchese organizza un banchetto in loro onore. Tuttavia, la vita nel nuovo paese non è priva di difficoltà: i pettegolezzi e l’accoglienza ostile spingono Renzo a diventare socio di Bortolo e a trasferirsi alle porte di Bergamo. Questo trasloco segna l’inizio di una nuova vita per loro. Dopo un anno, la nascita della piccola Maria porta grande gioia a Renzo, Lucia e Agnese.

I passaggi conclusivi del romanzo sottolineano la morale dell’intera vicenda, con Renzo e Lucia che riflettono su come i guai possano sopraggiungere anche senza cercarli, ma che la fiducia in Dio rende queste difficoltà meno amare e pone le basi per un futuro migliore. Questa conclusione enfatizza i temi della resilienza, della fede e della redenzione che attraversano tutto il romanzo, offrendo ai lettori una riflessione sulla capacità umana di superare le avversità attraverso la fede e l’amore.

