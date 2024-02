I promessi sposi – Capitolo 37

Il capitolo 36 de I promessi sposi descrive gli eventi finali del romanzo, segnando la conclusione del lungo e tumultuoso viaggio dei protagonisti verso la riunione e la speranza di un futuro migliore. Dopo aver lasciato il lazzaretto, Renzo è sorpreso da un forte temporale, simbolo di purificazione, che “laverà via” la peste, senza che lui ne sia consapevole. Con il cuore pieno di speranza per il futuro, Renzo è determinato a tornare al suo paese e poi a raggiungere Agnese a Pasturo.

La narrazione segue il viaggio di Renzo che, dopo una notte passata camminando, arriva a casa del suo amico d’infanzia, condividendo la gioia del ritrovamento di Lucia. Il giorno successivo, visita Agnese per darle la buona notizia e insieme decidono di trasferirsi nella regione bergamasca, dove Renzo aveva già trovato lavoro. Questo segna un nuovo inizio per loro nel settembre del 1630.

Mentre Renzo si occupa degli arrangiamenti per la nuova casa, Agnese si prepara ad accogliere Lucia e la vedova che era stata loro amica nel lazzaretto. Durante questo periodo di transizione, Lucia apprende delle sorti di alcuni personaggi secondari: la monaca di Monza, che era stata implicata in crimini terribili, ora vive una vita di espiazione in un convento a Milano; e della morte di fra Cristoforo, donna Prassede e don Ferrante. La narrazione specifica che don Ferrante, che aveva interpretato la peste come un fenomeno astrologico piuttosto che come una malattia contagiosa, non aveva preso precauzioni e alla fine era morto a causa della sua negligenza.

Questo segmento del romanzo non solo chiude il cerchio della storia di Renzo e Lucia, ma offre anche una riflessione sulla natura umana, sulla superstizione, sulla scienza, sulla fede e sulle conseguenze delle azioni e delle credenze individuali. Attraverso il destino dei personaggi, Manzoni illustra la complessità della vita umana e la speranza di redenzione e di nuovi inizi.

