I promessi sposi – Capitolo 36

Il capitolo 36 de I promessi sposi prosegue la narrazione degli eventi nel lazzaretto di Milano. In questa parte della storia, Renzo, dopo non aver trovato Lucia nella cappella dove padre Felice esorta i sopravvissuti della peste a ringraziare Dio e a valorizzare la vita concessa loro, si dirige verso il reparto femminile. Lì, sente la voce di Lucia provenire da una capanna e, entrando, la trova mentre si prende cura di una vedova che è diventata sua amica.

Il riunirsi con Lucia è un momento emozionante e molto atteso per Renzo, che desidera ardentemente che la loro vita possa tornare come prima. Tuttavia, Lucia esprime il desiderio di rimanere fedele a un voto che ha fatto, promettendo di non sposarsi a causa delle circostanze estreme che hanno affrontato. Questo pone Renzo in una situazione difficile, ma lui decide di consultare fra Cristoforo per cercare consiglio.

Dopo aver ascoltato la storia di Renzo, fra Cristoforo accetta di incontrare Lucia. Il frate spiega a Lucia che non è lecito offrire in voto la volontà di un’altra persona e, pertanto, la scioglie dalla sua promessa. In segno di riconciliazione e perdono, il frate consegna a Lucia il “pane del perdono”, un gesto simbolico che segna la risoluzione del conflitto interiore di Lucia e la sua liberazione dal voto fatto.

Infine, fra Cristoforo si congeda da Lucia, e insieme a Renzo si allontanano dalla capanna. Dopo poco, i due uomini prendono strade diverse, continuando ciascuno il proprio cammino. Questo brano del romanzo sottolinea temi di perdono, redenzione e la complessità delle promesse fatte in momenti di disperazione, illustrando come l’intervento saggio e compassionevole di fra Cristoforo aiuti i personaggi a trovare una via d’uscita da situazioni emotivamente complicate.

