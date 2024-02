I promessi sposi – Capitolo 34

Il capitolo 34 de I promessi sposi racconta il tentativo di Renzo di trovare Lucia a Milano durante l’epidemia di peste del 1630. Nonostante gli manchi il permesso ufficiale per entrare in città, Renzo riesce a superare i controlli e si dirige verso il Naviglio, sperando di ottenere informazioni utili. Tuttavia, il clima di sospetto e paura che regna in città lo rende oggetto di diffidenza: un passante, temendo che possa essere un untore, lo ignora.

Nel suo cammino, Renzo è testimone di diverse scene tragiche, che rivelano l’immensa sofferenza causata dalla peste. In particolare, incontra una donna con i suoi bambini rinchiusi in casa perché sospettati di unzione. Mosso a compassione, Renzo dona loro del pane e segnala la loro situazione a un prete, da cui ottiene anche indicazioni per raggiungere don Ferrante.

La disperazione e il lutto pervadono ogni angolo di Milano: in Piazza Duomo, Renzo assiste al passaggio di un convoglio di carri che trasportano i corpi delle vittime della peste, simbolo dell’abbandono che domina la città. Una delle scene che più lo colpiscono è quella di una madre costretta a consegnare ai monatti la propria figlia di nove anni, vestita con l’abito della festa, segno della perdita di ogni speranza e della crudezza della situazione.

Quando finalmente Renzo arriva da don Ferrante, apprende che Lucia è stata colpita dalla peste e trasferita al lazzaretto. Prima che possa elaborare questa informazione, viene scambiato per un untore da una vecchia, che lo costringe a fuggire su un carro di monatti diretto al lazzaretto. La descrizione del lazzaretto, con la sua entrata invasa dagli ammalati, chiude il brano sottolineando la gravità dell’epidemia e l’intensità del dramma umano che si sta consumando.

Questo passaggio del romanzo mette in luce il coraggio e la determinazione di Renzo nel cercare Lucia nonostante gli ostacoli e il pericolo, e illustra vividamente l’impatto devastante della peste sulla società milanese del XVII secolo, tra sospetto, paura e compassione umana.

