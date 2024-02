I promessi sposi – Capitolo 32

Il capitolo 32 de I promessi sposi descrive uno dei momenti più tragici e caotici della peste di Milano nel 1630. Di fronte alla crescente emergenza sanitaria, le autorità locali cercano aiuto presso il governatore che, tuttavia, essendo impegnato nella guerra, delega ogni responsabilità a Ferrer. Quest’ultimo, a sua volta, non prende provvedimenti concreti per combattere la peste, ma chiede al cardinale di organizzare una processione religiosa in onore di San Carlo, sperando che ciò possa avere un effetto benefico sulla popolazione. Nonostante le iniziali esitazioni dovute al timore del contagio, il cardinale accetta e la processione si svolge, ma finisce per facilitare ulteriormente la diffusione della malattia tra i milanesi.

Durante il mese di luglio, la peste raggiunge il suo apice. Coloro che riescono a guarire dalla malattia e sono dunque immuni, vengono impiegati per raccogliere i cadaveri e assistere i malati. Questi lavoratori, noti come apparitori e monatti, iniziano ben presto a comportarsi in modo disonesto e violento, rubando e approfittando del caos. Anche molti ecclesiastici, impegnati nell’assistenza ai malati, perdono la vita a causa della peste.

Nonostante la grave situazione, il cardinale Federigo Borromeo continua a visitare periodicamente il lazzaretto, ma sorprendentemente non contrae la malattia. In questo contesto di paura e disordine, la figura degli untori – persone accusate di diffondere deliberatamente la peste – diventa centrale nel panico collettivo. Persino figure autorevoli come il medico Tadino, uno dei primi a diagnosticare la peste, e lo stesso cardinale Federigo iniziano a credere alle voci popolari sugli untori. Queste credenze sfociano in processi legali contro coloro che sono sospettati di essere untori, alimentando ulteriormente l’atmosfera di terrore e sospetto che avvolge la città.

Il brano mette in luce la disperazione e l’impotenza delle autorità e della popolazione di Milano di fronte alla devastante epidemia di peste, evidenziando come la paura e l’ignoranza possano portare a comportamenti irrazionali e a credenze superstiziose, con gravi conseguenze sociali e giudiziarie.

