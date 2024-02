I promessi sposi – Capitolo 31

Il capitolo 31 de I promessi sposi si svolge nell’ottobre del 1629, quando l’esercito dei lanzichenecchi si ritira, lasciando dietro di sé la devastante conseguenza della peste. Questa malattia inizia a mietere le sue prime vittime nelle città di Lecco e Bellano, ma a Milano molti credono erroneamente che le morti siano ancora il risultato della carestia, non riconoscendo immediatamente il rischio del contagio.

La realtà della peste viene rapidamente confermata quando un soldato italiano dell’esercito spagnolo, tornato in città per visitare i parenti, muore a causa della malattia. Seguendo le disposizioni del Tribunale della Sanità, tutti gli abitanti della sua casa vengono trasferiti al lazzaretto, un luogo predisposto per la cura degli ammalati, dove la peste inizia a diffondersi con maggiore velocità.

Nonostante l’evidente propagazione della malattia nei primi mesi del 1630, molte persone continuano a negare la presenza della peste. I malati vengono trasportati al lazzaretto, dove i frati cappuccini si prendono cura di loro, venendo a loro volta contagiati, tra questi anche padre Felice Casati. La diffidenza e il rifiuto di accettare la realtà portano alla circolazione di voci infondate sulle cause della malattia, con alcuni che ipotizzano l’esistenza di untori che, per motivi criminali o politici, contaminerebbero case e luoghi pubblici.

Per sensibilizzare la popolazione alla gravità della situazione e sfatare le false credenze, il Tribunale della Sanità adotta un metodo estremo: durante la festa della Pentecoste, fa sfilare per le strade un carro che trasporta i corpi nudi di un’intera famiglia uccisa dalla peste. Questa drastica misura mira a mostrare in modo inequivocabile l’impatto mortale della malattia e la sua effettiva presenza nella città.

Il brano evidenzia la difficoltà di riconoscere e accettare l’emergenza sanitaria della peste, le sfide nel contenere la sua diffusione e le misure estreme adottate per far fronte alla crisi, riflettendo sulla paura, l’ignoranza e la disperazione che possono accompagnare le epidemie.

