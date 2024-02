I promessi sposi – Capitolo 28

Nel capitolo 28 de I Promessi Sposi la narrazione si focalizza sul proseguimento della ricerca di Lucia da parte di Renzo, immerso nel contesto devastante della peste che ha colpito Milano. Renzo, determinato a trovare notizie della sua amata, continua a esplorare la città afflitta dalla malattia, affrontando scene di desolazione e sofferenza.

Il capitolo si apre con Renzo che, dopo aver trascorso la notte presso l’ospizio dei cappuccini, decide di recarsi al lazzaretto, sperando di trovare Lucia tra i malati o di ottenere informazioni sul suo conto. Il lazzaretto, un vasto campo allestito fuori dalle mura della città per accogliere gli infetti dalla peste, è descritto come un luogo di estrema sofferenza ma anche di grande solidarietà umana, dove sacerdoti, monaci e volontari si dedicano alla cura e al conforto dei malati.

Durante il suo cammino verso il lazzaretto, Renzo incontra diverse figure emblematiche della crisi: tra queste, un uomo che, impazzito per il dolore, porta in giro il cadavere del figlio, e un gruppo di untori accusati ingiustamente di diffondere la peste. Questi incontri rafforzano in Renzo la percezione dell’orrore e della complessità della situazione, ma anche la sua determinazione a proseguire nella ricerca.

Arrivato al lazzaretto, Renzo è sopraffatto dalla vastità del campo e dal numero di malati e morenti. La descrizione del lazzaretto evidenzia la portata della tragedia umana causata dalla peste, con scene di dolore ma anche di profonda fede e speranza. Renzo cerca disperatamente Lucia tra le file dei malati, interrogando chi può fornirgli indicazioni e cercando di orientarsi in mezzo al caos.

La tensione del capitolo culmina nella ricerca frenetica di Renzo, che si muove tra le tende e i reparti del lazzaretto, fino a quando non incontra un personaggio che potrebbe avere notizie di Lucia. Il capitolo si chiude lasciando il lettore in attesa di scoprire se Renzo riuscirà finalmente a trovare la sua amata o se dovrà affrontare ulteriori prove.

Il capitolo 28 è uno dei più intensi e commoventi del romanzo, evidenziando la resilienza umana di fronte alla catastrofe e il potere della speranza e della fede. Manzoni utilizza la visita di Renzo al lazzaretto non solo per avanzare nella trama principale, ma anche per offrire una riflessione sulla condizione umana, sull’amore e sulla solidarietà in tempi di estrema sofferenza.

