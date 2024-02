I promessi sposi – Capitolo 27

Il capitolo 27 de I Promessi Sposi segna il ritorno di Renzo a Milano, città ora devastata dalla peste. Questo capitolo è denso di descrizioni vivide e toccanti che ritraggono l’atmosfera cupa e il caos causato dalla malattia, offrendo al lettore un’immagine realistica dell’epidemia che colpì la Lombardia nel XVII secolo.

Renzo, determinato a trovare Lucia e a scoprire la sorte dei suoi cari, si inoltra nella città, dove il paesaggio è radicalmente cambiato. Le strade di Milano sono deserte o popolate da scene di disperazione: famiglie in lutto, vittime della peste abbandonate e processioni di flagellanti che cercano di placare l’ira divina con la penitenza. L’aria è pervasa da un senso di paura e morte, e le abituali attività della città sono sospese.

Nel suo cammino, Renzo incontra diversi personaggi, tra cui un monaco cappuccino che lo informa sulla diffusione della peste e sui tentativi della città di contenerla. Il monaco descrive le misure drastiche adottate, inclusa la creazione di lazzaretti per isolare gli infetti e prevenire ulteriori contagi. Renzo apprende anche del lavoro eroico di sacerdoti e volontari che assistono i malati e i morenti, offrendo conforto spirituale e cure fisiche nel mezzo della crisi.

La ricerca di Lucia conduce Renzo attraverso varie parti della città, dove è testimone diretto delle sofferenze causate dalla peste. La sua esperienza a Milano diventa un viaggio emotivo e spirituale, durante il quale Renzo riflette sulla fragilità della vita, sulla presenza del male nel mondo e sulla capacità umana di mostrare compassione e solidarietà di fronte alla sofferenza.

Il capitolo si conclude senza che Renzo abbia trovato Lucia, ma con il rinnovato proposito di continuare la sua ricerca. La sua determinazione è rafforzata dalla speranza e dalla fede, che lo spingono a credere nella possibilità di un futuro migliore nonostante le circostanze avverse.

Il capitolo 27, con le sue potenti descrizioni della peste e dei suoi effetti sulla società milanese, è uno dei più evocativi e commoventi dell’intero romanzo. Manzoni utilizza questo contesto drammatico non solo per avanzare la trama, ma anche per esplorare temi profondi come la sofferenza umana, la moralità e la ricerca di significato in tempi

