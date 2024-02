I promessi sposi – Capitolo 25

Il capitolo 25 de I Promessi Sposi segna una svolta importante nella narrazione, introducendo uno degli eventi più drammatici del romanzo: l’arrivo della peste a Milano. Questo capitolo inizia a tessere il contesto storico e sociale che caratterizzerà la seconda parte dell’opera, con una descrizione dettagliata e coinvolgente dell’epidemia che colpisce la città e le sue conseguenze sulla popolazione.

Manzoni dedica una parte significativa del capitolo a descrivere come la peste inizi a manifestarsi a Milano, ignorata o sottovalutata inizialmente dalle autorità e dalla popolazione. Utilizzando fonti storiche, l’autore fornisce un resoconto accurato dei sintomi, della diffusione della malattia e delle reazioni di negazione, paura e superstizione che accompagnano l’epidemia.

La descrizione dell’arrivo e della progressione della peste è accompagnata da riflessioni sulla condizione umana, sulla fragilità della società di fronte a calamità naturali e sulla mancanza di preparazione e di risposta efficace da parte delle autorità. Manzoni mostra come la peste diventi un catalizzatore che mette a nudo le debolezze, le ingiustizie e le divisioni all’interno della società milanese.

In questo contesto, i personaggi principali del romanzo, compresi Renzo e Lucia, si trovano a dover affrontare non solo le loro sfide personali, ma anche la minaccia collettiva rappresentata dalla peste. Il destino dei protagonisti inizia a intrecciarsi ancora più strettamente con gli eventi storici, evidenziando come le grandi tragedie influenzino la vita individuale e collettiva.

Il capitolo 25, dunque, segna un punto di transizione nella trama del romanzo, preparando il terreno per gli sviluppi successivi che vedranno i personaggi confrontarsi con prove e decisioni ancor più difficili. Manzoni utilizza la peste come sfondo per esplorare temi universali come il dolore, la speranza, la solidarietà umana e la ricerca di significato di fronte al caos e alla sofferenza.

