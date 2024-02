I promessi sposi – Capitolo 23

Nel capitolo 23 de I Promessi Sposi la narrazione si concentra sulla fuga di Lucia dal castello dell’Innominato e sulle sue successive peripezie. Dopo essere stata liberata grazie alla conversione dell’Innominato, Lucia viene affidata alle cure di un bravo di nome Nibbio, incaricato di condurla presso una famiglia amica dell’Innominato, dove potrà stare al sicuro.

Durante il viaggio verso il luogo sicuro, Lucia è accompagnata da un altro personaggio, la perpetua di don Abbondio, che si trova coinvolta nella vicenda in modo fortuito. Il viaggio è denso di tensione, poiché entrambe le donne sono preoccupate per la loro sicurezza e per le incognite che il futuro riserva.

Arrivate a destinazione, Lucia è accolta dalla famiglia del signor Gerolamo, dove trova un ambiente caldo e accogliente che le offre protezione e un po’ di serenità dopo le sofferenze passate. La generosità e la bontà della famiglia di Gerolamo rappresentano un contrasto vivido con la violenza e l’oppressione che Lucia ha dovuto sopportare.

Tuttavia, la tranquillità di Lucia è destinata a durare poco. Don Rodrigo, infatti, non ha abbandonato il suo proposito di impossessarsi di lei e continua a cercarla, utilizzando la sua influenza e i suoi uomini per scoprire il suo nascondiglio. La minaccia di Don Rodrigo si fa sempre più concreta, costringendo Lucia a considerare nuove vie di fuga per sfuggire al suo persecutore.

In questo contesto di continua fuga e ricerca di sicurezza, Lucia si affida profondamente alla sua fede, che diventa la sua principale fonte di conforto e speranza. La sua resilienza e la sua capacità di mantenere integrità morale e spirituale di fronte alle avversità sono messe in evidenza in questo capitolo, che approfondisce la sua figura come simbolo di purezza e di forza interiore.

Il capitolo 23, dunque, continua a esplorare i temi della persecuzione, della fede e della ricerca di protezione in un mondo ostile, attraverso le vicissitudini di Lucia e il contrasto tra la bontà delle persone che la aiutano e la malvagità di coloro che la perseguitano. La narrazione sottolinea il valore della solidarietà umana e della compassione come antidoti alla violenza e all’ingiustizia.

