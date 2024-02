I promessi sposi – Capitolo 22

Il capitolo 22 de I Promessi Sposi narra il viaggio di Lucia dall’abitazione dell’Innominato verso un luogo sicuro, accompagnata da un servitore fidato di quest’ultimo, Nibbio, e da un bravo convertitosi alla causa dell’Innominato dopo la sua trasformazione interiore. Questo capitolo è caratterizzato da un misto di tensione e speranza, poiché Lucia, pur essendo liberata dalla prigionia fisica, porta ancora dentro di sé il peso e il trauma dell’esperienza vissuta.

L’Innominato ha organizzato per Lucia un passaggio sicuro verso il convento di *** (in realtà, il nome specifico del luogo non è menzionato nel romanzo; qui si intende genericamente un luogo di rifugio), dove sarà al sicuro dalle persecuzioni di Don Rodrigo. Prima della partenza, l’Innominato e Lucia hanno un breve scambio, durante il quale lui esprime il suo pentimento e la speranza che il bene che sta cercando di fare ora possa in qualche modo compensare il male passato. Lucia, per parte sua, mostra comprensione e gratitudine per gli sforzi dell’Innominato di cambiare la sua vita.

Durante il viaggio, Lucia è accompagnata da persone che l’Innominato ritiene affidabili, dimostrando il suo impegno a proteggerla. Tuttavia, Lucia è ancora turbata e preoccupata per il suo futuro, riflettendo sulla sua situazione e pregando per la sicurezza e il ritorno di Renzo.

Il viaggio è anche un’occasione per riflettere sulla trasformazione dell’Innominato, che, attraverso l’atto di liberare Lucia e assicurarle un viaggio sicuro, cerca di redimersi dai suoi peccati passati. Il narratore sottolinea il cambiamento interiore dell’Innominato, che ora vede il mondo e le sue azioni sotto una luce diversa, desideroso di fare ammenda e di vivere secondo principi morali.

Il capitolo si conclude con l’arrivo di Lucia al sicuro rifugio, dove viene accolta con gentilezza e le viene offerto un posto dove riposare e riprendersi dalle sue prove. La sua liberazione e l’arrivo in un luogo sicuro segnano la fine di un capitolo difficile della sua vita, ma anche l’inizio di una nuova fase, ancora incerta ma piena di speranza per una risoluzione positiva dei suoi problemi.

Il capitolo 22, quindi, non solo avanza la trama principale del romanzo, ma approfondisce anche i temi della redenzione, della misericordia e del potere della fede e della speranza di superare le avversità. La storia di Lucia e dell’Innominato in questo capitolo illustra come gli atti di bontà e il pentimento possano portare a cambiamenti significativi nella vita delle persone, offrendo possibilità di rinnovamento e di salvezza.

