I promessi sposi – Capitolo 21

Il capitolo 21 de I Promessi Sposi segna un momento di transizione e di riflessione nella narrazione, con l’Innominato che, dopo l’incontro trasformativo con il cardinale Federigo Borromeo, decide di agire secondo i nuovi principi morali che ha abbracciato. Il capitolo si apre con l’Innominato che ritorna al suo castello, profondamente cambiato dall’esperienza vissuta e determinato a mettere in pratica la sua conversione.

Durante il viaggio di ritorno, l’Innominato riflette sulla sua vita passata e sulle azioni che intende compiere per redimersi. La sua mente è turbata dal ricordo delle sofferenze che ha causato, ma è anche sollevata dalla speranza e dalla decisione di cambiare vita. La notte, prima di raggiungere il castello, è descritta come un momento di lotta interiore e di preghiera, in cui l’Innominato cerca la forza di affrontare le conseguenze delle sue azioni passate.

Arrivato al castello, l’Innominato si confronta con i suoi sottoposti, che sono sorpresi e confusi dal suo cambiamento. Dimostra subito la sua nuova via d’agire ordinando la liberazione di Lucia, che era stata tenuta prigioniera nel suo castello su richiesta di Don Rodrigo. Questa decisione rappresenta il primo passo concreto nella sua redenzione e segna una rottura definitiva con il passato di violenza e oppressione.

L’Innominato si reca quindi dalla prigioniera per comunicarle personalmente la sua decisione di liberarla e di offrirle protezione. Il loro incontro è carico di emozione: Lucia, inizialmente terrorizzata all’idea di trovarsi di fronte al suo carceriere, è colpita e riconoscente per il cambiamento che vede in lui. L’Innominato, a sua volta, è profondamente commosso dalla fede e dalla dignità di Lucia, che rinforzano la sua determinazione a seguire il nuovo cammino di vita che si è imposto.

Il capitolo si conclude con l’Innominato che organizza il viaggio per portare Lucia in un luogo sicuro, lontano dal castello e dalle minacce di Don Rodrigo. Decide di affidarla alle cure di un amico fidato, con l’intenzione di assicurare il suo benessere e la sua sicurezza.

Il capitolo 21 è significativo per la sua esplorazione della redenzione e del cambiamento personale. Attraverso la figura dell’Innominato, Manzoni mostra come la conversione e il pentimento possano portare a un rinnovamento morale e spirituale, anche nelle circostanze più disperate. La liberazione di Lucia simboleggia non solo la fine della sua prigionia fisica, ma anche un momento di liberazione spirituale per l’Innominato, che inizia a compiere atti di bontà come espressione della sua nuova vita.

