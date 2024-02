I promessi sposi – Capitolo 20

Nel capitolo 20 de I Promessi Sposi la narrazione si concentra sull’incontro tra l’Innominato e il cardinale Federigo Borromeo, un personaggio storico realmente esistito e rappresentato da Manzoni come simbolo di virtù e di carità cristiana. Questo capitolo è cruciale per il processo di conversione dell’Innominato e mette in luce il contrasto tra la sua vita di violenza e la bontà incarnata dal cardinale.

Deciso a cercare una via d’uscita dal tormento interiore che lo affligge, l’Innominato si reca a trovare il cardinale, che si trova a Milano per una visita pastorale. L’Innominato è inizialmente titubante e incerto su come sarà accolto, data la sua reputazione di uomo crudele e senza scrupoli. Tuttavia, la sua disperata ricerca di pace lo spinge a superare queste paure.

L’incontro tra l’Innominato e il cardinale Borromeo è descritto con grande intensità emotiva. Il cardinale accoglie l’Innominato con gentilezza e comprensione, senza giudizio, dimostrando una profonda empatia e un sincero desiderio di aiutare l’uomo tormentato. Attraverso il dialogo con il cardinale, l’Innominato esprime il peso della colpa che porta e la sua sensazione di essere intrappolato in un’esistenza di peccato dalla quale non sa come liberarsi.

Il cardinale Borromeo, con parole di saggezza e di conforto, incoraggia l’Innominato a riporre fiducia nella misericordia divina e a intraprendere un cammino di redenzione. Gli insegna che il pentimento sincero e le buone azioni possono guidarlo verso una nuova vita, libera dal peso dei peccati passati. Questa conversazione segna un punto di svolta per l’Innominato, che inizia a intravedere una possibilità di salvezza e di rinnovamento spirituale.

Rinfrancato e ispirato dall’incontro con il cardinale, l’Innominato prende la decisione di cambiare vita, iniziando con il rilascio di Lucia e il ripudio delle sue precedenti azioni malvagie. Questo capitolo evidenzia il tema della conversione e del potere redentore della fede, elementi centrali nell’opera manzoniana.

Il capitolo 20, quindi, non solo contribuisce alla trama principale del romanzo offrendo un esito positivo per Lucia, ma si addentra anche in questioni di etica e spiritualità, esplorando la capacità dell’individuo di cambiare e redimersi attraverso la fede e il pentimento. La figura del cardinale Borromeo funge da guida morale non solo per l’Innominato ma anche per i lettori, sottolineando l’importanza dei valori cristiani di perdono e carità.

