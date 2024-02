I promessi sposi – Capitolo 19

Il capitolo 19 de I Promessi Sposi è interamente dedicato alla figura dell’Innominato, un personaggio tormentato dal peso dei suoi peccati passati e dalla ricerca di una via di redenzione. Questo capitolo offre uno sguardo profondo nella psiche dell’Innominato, esplorando le cause della sua inquietudine interiore e la sua lotta per trovare pace.

La narrazione inizia con l’Innominato che riflette sulla sua vita di crudeltà e violenza, sul potere che ha esercitato con terrore sui suoi sottoposti e sulla sua reputazione di uomo senza scrupoli. La notte dopo il rapimento di Lucia, tuttavia, l’Innominato si trova in preda a un’insolita agitazione, incapace di trovare riposo. La purezza e la fede incrollabile di Lucia hanno scosso il suo cuore indurito, portandolo a interrogarsi sulla sua vita e sui suoi atti.

Durante una notte insonne, l’Innominato si avventura fuori dal suo castello, tormentato da pensieri di rimorso e desideroso di sfuggire al senso di oppressione che lo soffoca. La sua solitudine e il paesaggio desolato che lo circonda riflettono il suo stato d’animo tormentato. In questo momento di profonda crisi personale, l’Innominato inizia a considerare la possibilità di redenzione, sebbene il cammino da percorrere gli appaia oscuro e incerto.

Il capitolo si conclude con l’Innominato che prende la decisione di cercare consiglio e aiuto da un uomo di fede, sperando di trovare una guida nella sua ricerca di pace interiore. Questa decisione segna il primo passo concreto nella trasformazione dell’Innominato, da signore tirannico e temuto a persona in cerca di redenzione.

Il capitolo 19 è fondamentale per il romanzo, in quanto introduce il tema della conversione e della redenzione, elementi centrali nella narrativa manzoniana. Attraverso la figura dell’Innominato, Manzoni esplora la complessità della natura umana, mostrando come anche l’anima più oscura possa aspirare alla luce e al cambiamento. La lotta interiore dell’Innominato e il suo desiderio di redenzione rappresentano uno dei momenti più intensi e significativi del romanzo, sottolineando il messaggio di speranza e di fede che pervade l’opera di Manzoni.

Indice materie – Letteratura italiana – Grandi opere – I promessi sposi – Capitolo 19