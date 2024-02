I promessi sposi – Capitolo 18

Il capitolo 18 de I Promessi Sposi rappresenta un momento cruciale nella narrazione, concentrato sulla figura di Lucia e sugli eventi traumatici che la coinvolgono direttamente. Dopo essersi rifugiata nel monastero di Monza per sfuggire alle persecuzioni di Don Rodrigo, Lucia viene coinvolta in una trama oscura che la porterà lontano dal sicuro rifugio che il monastero avrebbe dovuto rappresentare.

Il capitolo si apre con l’arrivo al monastero di un personaggio sinistro, l’Innominato, che è stato incaricato da Don Rodrigo di rapire Lucia e portarla nel suo castello. L’Innominato è un uomo temuto e rispettato, noto per la sua crudeltà e per il potere che esercita sulle terre circostanti. Nonostante le sue iniziali esitazioni e il senso di inquietudine interiore, l’Innominato decide di compiere il compito affidatogli, motivato da un senso di lealtà verso Don Rodrigo e dalla sua stessa natura violenta.

La madre superiora del monastero, sotto la pressione dell’Innominato e temendo le possibili ritorsioni, cede e permette che Lucia venga portata via. Questa decisione è presa nonostante le suppliche di Lucia, che intuisce il pericolo e si affida disperatamente alla sua fede per cercare protezione.

Lucia viene quindi rapita dal monastero e trasportata nel castello dell’Innominato attraverso paesaggi notturni e minacciosi, che riflettono il suo stato d’animo e la gravità della sua situazione. Durante il tragitto, Lucia si affida alla preghiera, cercando conforto e speranza nella sua fede, convinta che solo un intervento divino possa salvarla da una sorte che sembra segnata.

Il capitolo si conclude con l’arrivo di Lucia al castello dell’Innominato, dove viene rinchiusa in attesa degli eventi successivi. La tensione e il terrore di Lucia sono palpabili e il lettore viene lasciato in attesa di scoprire come reagirà l’Innominato di fronte all’innocenza e alla fede incrollabile di Lucia.

Questo capitolo è fondamentale per l’evoluzione della trama e per l’introduzione dell’Innominato, uno dei personaggi più complessi e affascinanti del romanzo. La sua figura, inizialmente oscura e minacciosa, sarà al centro di significative trasformazioni nei capitoli successivi, influenzate dall’incontro con Lucia e dalle riflessioni morali che ne scaturiranno. Il rapimento di Lucia rappresenta inoltre un punto di svolta nella storia, introducendo temi come il conflitto tra bene e male, la forza della fede e la possibilità di redenzione.

Indice materie – Letteratura italiana – Grandi opere – I promessi sposi – Capitolo 18