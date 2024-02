I promessi sposi – Capitolo 15

Nel capitolo 15 de I Promessi Sposi Alessandro Manzoni si dedica a narrare la storia della monaca di Monza, personaggio misterioso e affascinante che ha fatto la sua comparsa nel capitolo precedente. Attraverso il racconto della sua vita, Manzoni esplora temi come la costrizione, il peccato, la colpa e la ricerca di redenzione, arricchendo il romanzo di una nuova profondità psicologica e morale.

La monaca di Monza, il cui vero nome è Gertrude, è figlia di un nobile. La sua storia è quella di una giovane donna costretta dal padre a prendere i voti per ragioni di convenienza familiare, al fine di preservare le ricchezze e i titoli per gli altri figli. Fin da piccola, Gertrude mostra una naturale inclinazione verso una vita di piaceri mondani e una forte resistenza all’idea della clausura. Tuttavia, la pressione familiare e le manipolazioni di cui è vittima la spingono infine a rinunciare al mondo e a entrare in convento.

Una volta divenuta monaca, Gertrude lotta con i suoi sentimenti di ribellione e il senso di prigionia. La sua bellezza e il suo spirito indomito attirano l’attenzione di un giovane nobile, con il quale inizia una relazione proibita che la porterà a compiere azioni disperate, con conseguenze tragiche per lei e per coloro che le sono vicini.

La storia di Gertrude è raccontata a Lucia durante il suo soggiorno nel monastero, diventando un punto di riflessione sulla libertà personale, sulla responsabilità delle scelte e sulle difficoltà di vivere in conformità con le aspettative sociali e familiari. La narrazione della vita di Gertrude offre a Lucia, e al lettore, un esempio estremo delle complicazioni che possono derivare dall’essere costretti in un ruolo che non si desidera e delle tragiche conseguenze della ricerca di libertà attraverso mezzi sbagliati.

Il capitolo 15, quindi, rappresenta un momento di svolta nel romanzo, in cui Manzoni si addentra nell’analisi dei conflitti interiori dei suoi personaggi, mostrando come le scelte forzate e le costrizioni sociali possano portare a conseguenze devastanti. Attraverso la storia della monaca di Monza, Manzoni esplora la complessità della natura umana, la lotta tra desiderio e dovere, e il difficile cammino verso la redenzione.

