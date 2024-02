I promessi sposi – Capitolo 13

Nel capitolo 13 de I Promessi Sposi la narrazione prosegue con il piano di fuga di Lucia e Agnese dal villaggio per sfuggire alle minacce di Don Rodrigo. Questo capitolo descrive la notte in cui Lucia e Agnese, accompagnate da Fra Cristoforo, lasciano la loro casa per rifugiarsi in un luogo sicuro.

Il capitolo inizia con Fra Cristoforo che arriva di notte alla casa di Lucia e Agnese, pronto a guidarle verso il monastero di Monza, dove avranno rifugio. La scelta di partire di notte è dettata dalla necessità di evitare l’attenzione e di muoversi in segreto per non essere scoperte da Don Rodrigo e dai suoi uomini.

Prima della partenza, Fra Cristoforo condivide con Lucia e Agnese alcuni consigli e raccomandazioni su come comportarsi durante il viaggio e una volta arrivate al monastero. Sottolinea l’importanza di mantenere la discrezione e di fidarsi della madre superiora del monastero, che è stata informata della loro situazione e si è offerta di aiutarle.

Il viaggio verso il monastero è carico di tensione e paura. Lucia è particolarmente turbata all’idea di lasciare il suo villaggio e la vita che conosce, ma anche preoccupata per Renzo e per quello che potrebbe accadere a lui. Fra Cristoforo cerca di rassicurarle, promettendo che farà tutto il possibile per garantire la loro sicurezza e per aiutare Renzo.

Arrivati nei pressi del monastero, Fra Cristoforo si congeda da Lucia e Agnese, non prima di averle benedette e averle incoraggiate a mantenere la speranza. Le due donne vengono quindi accolte nel monastero, dove trovano un rifugio sicuro dalla persecuzione di Don Rodrigo.

Questo capitolo è significativo per il tema del sacrificio e della fuga in cerca di protezione. Mostra la determinazione e il coraggio di Lucia e Agnese nel fronteggiare le avversità, così come l’impegno di Fra Cristoforo a sostenere i suoi protetti. La fuga notturna simboleggia la transizione da una vita conosciuta e confortevole a una realtà incerta e pericolosa, sottolineando la gravità della minaccia rappresentata da Don Rodrigo e la fragilità della condizione umana di fronte al male e all’oppressione.

