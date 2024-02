I promessi sposi – Capitolo 12

Nel capitolo 12 de I Promessi Sposi l’attenzione si sposta nuovamente su Lucia e Agnese, rimaste nel loro villaggio mentre Renzo è a Milano. Questo capitolo offre un’approfondita riflessione sulla paura e sulla speranza attraverso le esperienze di Lucia e Agnese, in attesa di notizie da Renzo.

Dopo la partenza di Renzo per Milano, Lucia e Agnese vivono momenti di ansia e preoccupazione, sperando che il piano per sposarsi possa realizzarsi nonostante gli ostacoli. La loro situazione è aggravata dalla minaccia costante rappresentata da Don Rodrigo, che continua a cercare modi per ostacolare il matrimonio e appropriarsi di Lucia.

Il capitolo inizia con la descrizione della tranquilla vita quotidiana nel villaggio, interrotta dalle preoccupazioni per la sicurezza di Lucia e Agnese. La tensione aumenta quando ricevono la visita inaspettata di Fra Cristoforo, che porta notizie da Milano e consigli su come comportarsi nei confronti di Don Rodrigo.

Fra Cristoforo informa Lucia e Agnese che Renzo è arrivato sano e salvo a Milano, ma che la città è in tumulto a causa della carestia e delle rivolte popolari. Sebbene preoccupato per la sicurezza di Renzo, il frate assicura loro che farà tutto il possibile per aiutarlo a superare gli ostacoli al matrimonio.

Inoltre, Fra Cristoforo consiglia a Lucia e Agnese di prendere precauzioni per proteggersi da Don Rodrigo. Suggerisce loro di trovare un rifugio sicuro, lontano dal villaggio, dove Don Rodrigo non possa facilmente trovarle. La proposta del frate è quella di trasferirsi temporaneamente presso un monastero sicuro, dove potranno essere al riparo dalla vendetta di Don Rodrigo.

Il capitolo si chiude con Lucia e Agnese che accettano il consiglio di Fra Cristoforo, preparandosi a lasciare il loro villaggio per cercare sicurezza. La decisione di andare in un luogo di rifugio segna una svolta significativa nella loro storia, poiché sono costrette ad abbandonare la loro casa e la loro vita quotidiana per proteggere la loro sicurezza e il loro futuro.

Questo capitolo sottolinea i temi della protezione e della sopravvivenza di fronte alle ingiustizie e alle minacce, mostrando come i personaggi siano disposti a fare sacrifici significativi per difendere il loro amore e la loro dignità. La figura di Fra Cristoforo emerge ancora una volta come guida spirituale e pratica, offrendo sostegno e consiglio nei momenti di difficoltà.

