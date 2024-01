Guido Cavalcanti (circa 1259-1300) è stato un poeta italiano del XIII secolo, noto per essere uno dei principali esponenti del dolce stil novo un movimento letterario e culturale che fiorì in Italia tra il XIII e il XIV secolo.

Vita

Guido Cavalcanti proveniva da una famiglia benestante di Firenze. Il padre, Cavalcante Cavalcanti, era un uomo d’affari e un politico, mentre sua madre si chiamava Bice. Ricevette un’educazione eccellente, imparando la poesia, la filosofia, la retorica e le lingue classiche. Questa formazione lo influenzò notevolmente nella sua produzione poetica successiva.

Guido Cavalcanti è noto anche per la sua amicizia con Dante Alighieri. I due poeti erano amici fin dalla giovinezza e condividevano interessi culturali e letterari. Dante gli dedicò il sonetto Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed io (al quale Guido rispose con un altro, anche se meno noto, bel sonetto che esprime l’intenso e difficile rapporto tra i due amici, S’io fosse quelli che d’amor fu degno). Nel 1300, allora priore di Firenze, Dante fu costretto a mandare in esilio Guido dopo scontri fra le opposte fazioni guelfe. Dante lo cita come “primo de li miei amici” nel terzo capitolo della Vita Nova e lo elogia ne La Divina Commedia (Canto X dell’Inferno e XI del Purgatorio) come uno dei grandi poeti stilnovisti.

Guido Cavalcanti fu coinvolto in questioni politiche della sua epoca. Era un guelfo bianco, schierato con la fazione dei guelfi, che era in contrasto con i guelfi neri, sostenitori del papato. Questi scontri politici ebbero un impatto significativo sulla vita di Guido e sulla sua famiglia.

Opere

Guido Cavalcanti è soprattutto conosciuto per la sua produzione poetica nel contesto del dolce stil novo. Questo movimento letterario si caratterizzava per la liricità e l’approfondimento emotivo nelle poesie, spesso focalizzate sull’amore e sulle passioni umane. Cavalcanti fu uno dei principali poeti stilnovisti e contribuì in modo significativo a sviluppare questo stile poetico.

L’opera di Guido Cavalcanti comprende cinquantadue componimenti, due canzoni, undici ballate, trentasei sonetti (da ricordare il sonetto Voi che per li occhi mi passaste ‘l core), due mottetti e due frammenti composti da due stanze ciascuno; le liriche esplorano temi amorosi e filosofici. Nelle sue poesie, esprime sentimenti profondi e complessi, spesso con un tono malinconico e riflessivo.

