Griselda (Boccaccio)

La novella di Griselda è una delle storie più celebri del Decameron di Giovanni Boccaccio. Questa novella è l’ultima dell’opera, raccontata nella decima giornata.

Gualtieri, marchese di Saluzzo, dedicava così tanto tempo alla caccia e ad altri sport che non pensava nemmeno a sposarsi e a fondare una famiglia. I suoi amici e sudditi, temendo che la vecchiaia lo raggiungesse prima che avesse acquisito un erede, gli fecero pressioni affinché prendesse moglie. Alla fine, per mettere a tacere i suoi critici, decise di corteggiare una bella ma povera giovane di un villaggio vicino, Griselda. L’umile posizione sociale della sua famiglia avrebbe fatto dispetto a coloro che avevano così insistentemente insistito affinché lui si sposasse, e la bellezza di lei, pensava, avrebbe reso la vita con lei almeno sopportabile.

Gualtieri informò Griselda della sua intenzione di sposarla e le chiese se lo avrebbe accettato come marito, da amare, onorare e obbedire, nel bene e nel male, e non criticarlo mai. né mettere in discussione la sua autorità. Lei accettò prontamente e il loro matrimonio fu celebrato immediatamente.

Griselda sembrava essere una degna aggiunta alla nobile casata di Gualtieri, ma il marchese, incerto sulla profondità del suo carattere, decise di mettere alla prova la sua lealtà e la sua pazienza. Così, subito dopo la nascita del loro primo figlio, egli la informò che i suoi sudditi erano scontenti del bambino e che doveva essere messo a morte. Senza esitazione acconsentì alle richieste del marito e consegnò il bambino. Gualtieri, però, invece di uccidere la bambina, la fece rapire e accudire in un luogo segreto.

Qualche tempo dopo Griselda diede alla luce un figlio e suo marito, deciso a portare ancora più avanti la sua prova, la rimproverò e insistette affinché suo figlio fosse messo a morte. Lei cedette nuovamente alle sue richieste senza lamentarsi e, come prima, portò il bambino in un luogo segreto dove fu ben accudito.

Ancora insoddisfatto, Gualtieri ideò una prova finale. Denunziò pubblicamente Griselda, sostenendo che il papa gli aveva concesso la dispensa per divorziare da lei e prendere una moglie più meritevole. Griselda, vestita solo di una sottoveste, fu rimandata da suo padre. Sopportava tutte queste umiliazioni senza lamentarsi.

Avvicinandosi il giorno in cui Gualtieri, come si supponeva, avrebbe preso una nuova sposa, chiese a Griselda di tornare al suo palazzo, perché nessuno meglio di lei sapeva come prepararsi per gli ospiti. Griselda tornò nella sua vecchia residenza, ora come donna delle pulizie e domestica, per fare i preparativi per il matrimonio del suo ex marito.

Gualtieri fece vestire con abiti nuziali la figlia sua e di Griselda, che ormai aveva dodici anni, e la presentò a Griselda, la quale non poteva sapere che quella era sua figlia. “Cosa ne pensi della mia nuova sposa?” chiese.

Griselda rispose senza malizia: “Se la sua saggezza corrisponde alla sua bellezza, allora voi due sarete molto felici insieme”.

Alla fine, riconoscendo la sincerità, la fedeltà e la pazienza di Griselda, Gualtieri le rivelò le prove che aveva escogitato per mettere alla prova la sua lealtà. Con lacrime di gioia accolse i suoi figli e assunse nuovamente il ruolo di moglie sempre paziente e obbediente di Gualtieri.

Analisi

La novella ruota attorno alla pazienza, alla sottomissione e alla virtù della protagonista, Griselda. La morale principale della novella di Griselda è spesso interpretata come una lezione sulla pazienza, la devozione e la fede in un rapporto coniugale.

Nella storia, Griselda subisce numerosi tormenti e privazioni a causa delle decisioni cruente e spesso sadiche del suo marito, il marchese Gualtieri. Tuttavia, Griselda sopporta tutto senza lamentarsi, dimostrando una pazienza straordinaria e una devozione completa al suo marito.

La morale della novella sarebbe quindi quella di mostrare quanto sia importante la pazienza e la devozione in un rapporto coniugale, e come queste virtù possano essere ricompensate alla fine. Tuttavia, è anche importante notare che questa storia è stata oggetto di critiche e dibattiti per la sua rappresentazione della sottomissione della donna e delle condizioni estreme imposte a Griselda.

Oggi la novella è sicuramente un esempio di come la condizione femminile possa essere resa disumana da una concezione maschilista della società. A prescindere dal valore storico delle varie opere che raccontano la storia di Griselda, appare evidente che si tratta di uno dei casi più eclatanti di come la cultura (e in questo caso la letteratura) non sia sempre una buona maestra di vita quando è troppo datata.

La figura di Griselda nella letteratura

Il personaggio di Griselda è un personaggio femminile che appare in diverse opere della letteratura italiana e straniera.

Si può ricordare The Clerk’s Tale di Geoffrey Chaucer in Canterbury Tales (I racconti di Canterbury). La storia è una rielaborazione dell’episodio tratto dal Decameron di Boccaccio (secondo altri, Chaucer avrebbe attinto alla versione del Petrarca: prima del racconto, il chierico racconto di aver sentito la novella durante i suoi viaggi in Italia, più precisamente a Padova, proprio da Petrarca).

Petrarca racconta la storia della donna in De insigni obedientia et fide uxoria. Questa versione della storia a volte è attribuita a Jacopo Filippo Foresti da Bergamo, il cui racconto raggiunse persino la Polonia. La versione del Petrarca fu ripresa in Spagna da Frà Antoni Canals (Storia di Valter e Griselda) e arrivò persino in Ungheria.

Nel contesto della letteratura francese, il personaggio di Griselda è più comunemente associato a Charles Perrault e alla sua fiaba intitolata La Marquise de Salusses, ou La patience de Griselidis (La Marchesa di Saluzzo, o La pazienza di Griselda).

