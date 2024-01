Giuseppe Parini (23 maggio 1729 – 15 agosto 1799) è stato un poeta italiano del periodo neoclassico.

Parini nacque a Bosisio (oggi Bosisio Parini) in Brianza (Lombardia) da una famiglia povera. Il padre, piccolo commerciante di seta, lo mandò a Milano sotto la tutela della prozia: lì studiò presso i Barnabiti all’Accademia degli Arcimboldi, guadagnandosi da vivere copiando manoscritti. Nel 1741 la prozia gli lasciò un pagamento mensile, a condizione che entrasse nel sacerdozio. Parini fu così ordinato sacerdote, anche se i suoi studi religiosi non furono proficui a causa della necessità di lavorare in uno studio legale nel tempo libero e della sua insofferenza verso i metodi antiquati di insegnamento utilizzati.

Nel 1752 pubblicò a Lugano, sotto lo pseudonimo di “Ripano Eupilino”, un piccolo volume di poesie scelte, Alcune poesie, che gli valsero l’elezione all’Accademia dei Trasformati di Milano, nonché all’Accademia dell’Arcadia di Roma. Il suo poema Il Giorno, composto di istruzioni ironiche a un giovane nobile sul modo migliore di trascorrere le sue giornate, che doveva essere pubblicata in tre parti, segnò un netto progresso nel verso sciolto italiano. La prima parte, Il Mattino, fu pubblicata nel 1763 e decretò subito la popolarità e l’influenza di Parini; due anni dopo una continuazione (la seconda parte) fu pubblicata con il titolo Il Mezzogiorno.

Durante la sua vita furono pubblicate solo le prime due parti. Eterno perfezionista, non riuscì a portare a termine Il vespro e La notte; entrambe incompiute, furono pubblicate dopo la morte.

Dopo il successo delle prime parti de Il giorno, il plenipotenziario austriaco a Milano, il conte Karl Joseph von Firmian, si occupò della promozione del poeta, nominandolo prima redattore della Gazzetta di Milano e poi, nel 1769, offrendogli una cattedra di belle lettere appositamente creata nella Scuola Palatina.

Nel 1771 compose il libretto dell’Ascanio in Alba di Mozart, scritto per celebrare le nozze dell’arciduca austriaco Ferdinando, e nel 1777 fu eletto membro dell’Accademia dell’Arcadia di Roma. Nel 1791 pubblicò la prima edizione delle Odi: oltre alle poesie precedenti, composte dal 1758, conteneva anche composizioni occasionali, come In morte del Maestro Sacchini. In seguito all’invasione francese del maggio 1796, Parini partecipò alla Municipalité istituita dalle forze rivoluzionarie, ma nel luglio si ritirò, condannando il Direttorio per il suo convinto anticlericalismo, per l’indifferenza al benessere della Lombardia e per atteggiamenti predatori verso ciò che aveva diventare una colonia francese. Un anno dopo gli austriaci rientrarono in città, poco prima della morte di Parini, avvenuta il 15 agosto.

Giuseppe Parini – Il pensiero

Parini era più in sintonia con i filosofi della prima metà del secolo che con quelli della seconda metà (Voltaire, Rousseau), che qualifica come “nuovi sofisti”. Il suo ruolo di moralista della felicità si conforma totalmente all’ideologia dell’illuminato riformismo lombardo, i cui protagonisti furono ministri e funzionari del governo austriaco. L’opera di Parini fu accettata dai poeti più giovani principalmente come una lezione di moralità e libertà di pensiero. Ugo Foscolo, che conobbe Parini a Milano, lo dipinse come una persona seria e dignitosa in Ultime lettere di Jacopo Ortis e criticò la città ricca e corrotta che lo aveva dimenticato, in Dei sepolcri.

