Giovanni Della Casa, conosciuto anche come monsignor Della Casa, è stato un noto poeta e scrittore italiano del Rinascimento, noto principalmente per la sua opera “Galateo, overo de’ costumi (noto semplicemente come Galateo), che è considerato uno dei trattati di buone maniere più importanti della letteratura italiana e mondiale.

Giovanni Della Casa nacque a Borgo San Lorenzo, in Toscana, il 28 giugno 1503, da una famiglia di mercanti. Fin da giovane Della Casa dimostra una grande passione per la letteratura, e inizia a studiare il latino e il greco. Nel 1523 Della Casa entra nell’ordine dei frati minori conventuali, e inizia a studiare teologia a Padova. Nel 1530, Della Casa viene ordinato sacerdote. Nel 1532 Della Casa viene nominato segretario del cardinale Ippolito de’ Medici, e si trasferisce a Roma. Della Casa rimane a Roma per 12 anni, e durante questo periodo svolge un ruolo importante nella vita culturale della città.

Divenne arcivescovo di Benevento nel 1544 e nello stesso anno papa Paolo III lo nominò nunzio apostolico a Venezia. Fu in un palazzo sul Canal Grande che incontrò i poeti, gli artisti e la nobiltà di Venezia. Con la morte del suo protettore Farnese e l’elezione di papa Giulio III, Della Casa lasciò Roma e, deluso per non essere stato elevato a cardinale, si ritirò a una vita riflessiva fatta di scrittura e lettura.

È durante questo periodo (tra il 1551 e il 1555) che concepì e disegnò il suo Galateo, nell’Abbazia di Nervesa vicino a Treviso. Morì un anno dopo (14 novembre 1556), probabilmente nel palazzo Farnese a Roma, ed è sepolto nella Chiesa di Sant’Andrea della Valle, a Roma.

Giovanni Della Casa – Opere

Le opere di Giovanni Della Casa sono caratterizzate da un linguaggio elegante e raffinato e da un’attenzione alla morale. Della Casa è un maestro della lingua, e riesce a creare immagini evocative e suggestive. Le opere più importanti di Giovanni Della Casa sono:

Rime (postume, 1558), raccolta di poesie liriche

Galateo overo de’ costumi (postumo, 1558), trattato di etichetta e di buone maniere

Galateo overo de’ costumi

Il Galateo, overo de’ costumi è uno dei trattati di buone maniere più noti e influenti della letteratura italiana e europea del Rinascimento. Il trattato fu scritto tra il 1551 e il 1555, ma fu pubblicato postumo nel 1558, due anni dopo la morte di Giovanni Della Casa. Il Galateo è un trattato scritto in forma di lettere, ed è rivolto principalmente a un giovane nipote dell’autore. L’opera è divisa in quattro libri e inizia con una dedica a Piero Vettori, un amico e studioso dell’epoca.

Nel primo libro, Della Casa offre consigli sulla condotta in pubblico, discutendo argomenti come l’abbigliamento appropriato, i modi di comportarsi durante i pasti e in chiesa, e l’uso del linguaggio e delle parole.

Nel secondo libro, l’autore si concentra sul comportamento nelle diverse situazioni sociali e nelle relazioni con gli altri. Discute la cortesia, la galanteria, l’educazione dei figli e le regole dell’ospitalità.

Nel terzo libro, Della Casa affronta temi come il rispetto per l’autorità, il controllo delle emozioni, e l’importanza dell’onestà e dell’integrità.

Nel quarto libro, l’autore tratta delle occupazioni e delle attività degli uomini colti e dei signori dell’epoca, offrendo consigli su come comportarsi in vari contesti culturali e intellettuali.

Lo stile di scrittura di Della Casa è notevolmente chiaro e preciso, il che ha contribuito alla popolarità del trattato. L’opera è scritta in prosa elegante, ed è nota per il suo equilibrio tra consigli pratici e una profonda riflessione sulla moralità e il comportamento. Il Galateo è influenzato dalle opere degli antichi filosofi greci e romani, come Seneca e Cicerone, ma è anche radicato nella cultura e nella società del Rinascimento italiano.

L’opera è stato un grande successo nella sua epoca e ha avuto un impatto duraturo sulla cultura europea. È stato tradotto in molte lingue ed è stato un punto di riferimento importante per i manuali di comportamento e l’etichetta successivi.

Alcuni dei consigli più importanti del Galateo

In pubblico, bisogna comportarsi con decoro e rispetto.

Il modo di vestirsi deve essere appropriato alle circostanze.

Il linguaggio deve essere cortese e rispettoso.

A tavola, bisogna comportarsi con educazione e moderazione.

Nelle relazioni sociali, bisogna essere cortesi e disponibili.

Indice materie – Letteratura italiana – Letteratura italiana del Cinquecento – Giovanni Della Casa