Frate Cipolla (Boccaccio)

La novella di frate Cipolla è la decima della sesta giornata del Decameron di Giovanni Boccaccio. La storia è ambientata a Certaldo, la possibile città natale di Boccaccio e il luogo in cui visse dopo il suo ritiro. Per la sua ricchezza, era un luogo frequentato da un frate chiamato Cipolla (della confraternita di Sant’Anotnio) per chiedere l’elemosina. Il frate è analfabeta, ma popolare e un buon oratore.

Cipolla, come molti frati del suo tempo, guadagnava un sacco di soldi predicando sermoni infuocati fuori dalle chiese e mostrando reliquie (solitamente parti del corpo dei santi o pezzi di oggetti sacri) che avrebbero dovuto avere poteri curativi. Nella storia Cipolla promette di mostrare alla gente della parrocchia una piuma dell’angelo Gabriele che fu lasciata nella stanza di Maria dopo l’Annunciazione.

Il frate ha un servitore, Guccio Imbratta. È un uomo stupido, brutto e trasandato, ma è utile al frate perché informa Cipolla sui pettegolezzi del luogo. Il frate dice a Guccio di tenere d’occhio la sua stanza, dove è conservata la piuma, ma Guccio è impegnato a cercare di fare amicizia con una brutta sguattera, Nuta.

Giovanni e Biagio, cittadini di Certaldo, ascoltano il discorso di Cipolla e decidono di smascherarlo come un impostore. Vanno nella stanza di Cipolla e, approfittando dell’assenza di Guccio, rubano la piuma che ha intenzione di mostrare nel suo prossimo sermone e la sostituiscono con tre pezzi di carbone.

Quando i contadini del paese si riuniscono per vedere la piuma di Gabriele, Cipolla pregusta già il denaro che gli sarà donato e manda Guccio a prendere la reliquia in modo che possano poi iniziare a raccogliere le offerte. La predica di Cipolla ha toni drammatici per preparare l’apertura della scatola per mostrare la piuma dell’angelo. Quando apre la scatola, il frate trova i pezzi di carbone e deve riflettere rapidamente.

Decide di intrattiene i fedeli con una storia senza senso sui suoi viaggi attraverso terre fittizie, con lo scopo di spiegare perché ha dei carboni anziché una piuma d’angelo. Cipolla racconta che, quando raggiunse la Terra Santa, un uomo, detto Non mi blasmate se voi piace (Non mi biasimate per piacere), gli donò molte reliquie. Uno di questi era la piuma. Ma ha anche i carboni su cui fu arrostito San Lorenzo. Poiché l’uomo li ha collocati ciascuno in contenitori identici, Cipolla a volte li confonde, come ha fatto oggi. Cipolla loda Dio per il suo grande errore, visto che la festa di San Lorenzo è prossima.

Invita i fedeli a farsi avanti per farsi benedire (e dargli del denaro). In cambio “non saranno mai toccati dal fuoco senza essere bruciati” per un anno intero. Cipolla fa fortuna e inganna tutto il paese.

Analisi

Questa novella è una delle storie più comiche e satiriche dell’intera raccolta. La novella di Frate Cipolla è una satira che critica l’ipocrisia, la vanità e l’avidità degli individui, in particolare di coloro che si presentano come religiosi e virtuosi ma che in realtà sono disonesti e avidi. Frate Cipolla rappresenta un personaggio che cerca di impressionare gli altri con storie inventate e ingannevoli al fine di guadagnare favore o denaro. Tuttavia, la sua mancanza di credibilità e l’assurdità delle sue storie lo mettono in ridicolo agli occhi di chi lo ascolta in modo critico e intelligente.

La morale della novella può essere interpretata come un ammonimento contro l’ipocrisia e la falsità, ma anche come la necessità di avere spirito critico nel valutare ciò che ci viene detto. Boccaccio sembra suggerire che le apparenze possono essere ingannevoli e che le persone non dovrebbero essere troppo credulone o superficiali nel giudicare gli altri. Inoltre, la storia mette in evidenza il potere della satira e dell’ironia nel mettere in ridicolo le persone che cercano di ingannare gli altri con menzogne esagerate.

